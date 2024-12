LR ne censurera le futur gouvernement que s'il contient des députés LFI ou applique le programme du NFP, affirme Wauquiez

Les députés Les Républicains ne censureront le futur gouvernement que s'il "met en oeuvre le programme du Nouveau Front populaire ou comporte des députés de La France insoumise", a affirmé vendredi leur chef de file Laurent Wauquiez après un rendez-vous à l'Elysée.

"Nous ne cèderons pas à la facilité de la censure, sauf dans une seule hypothèse qui serait celle d'un gouvernement mettant en œuvre le programme du nouveau Front Populaire ou comportant des députés de la France Insoumise", a expliqué le chef du groupe Droite républicaine à l'Assemblée, dans une brève déclaration à la presse.

Avec Mathieu Darnaud, chef des sénateurs LR, et plusieurs cadres du parti gaulliste, il s'est entretenu pendant plus d'une heure et demie avec Emmanuel Macron, qui doit désigner prochainement le futur Premier ministre après la censure du gouvernement de Michel Barnier.

Laurent Wauquiez a appelé à la constitution d'un gouvernement qui soit "le plus stable possible", mais n'a pas clarifié la question de la participation des Républicains à la future équipe gouvernementale.

"La décision de participer à un gouvernement ne se prendra que sur la base du contrat de gouvernement" que proposera le futur locataire de Matignon, a-t-il expliqué.

"Dans cette période, la décision de toute notre famille politique unie est d'assumer ses responsabilités", a-t-il ajouté.

Le leader de la droite a semblé un peu plus mesuré qu'un autre homme fort de son parti, Bruno Retailleau, qui avait affirmé dans la journée sur X que la droite "ne pourra faire aucun compromis avec la gauche qui a trahi Blum et Clemenceau", durcissant le ton alors qu'Emmanuel Macron multiplie les consultations et a promis de nommer un Premier ministre "dans les prochains jours".