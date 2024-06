L'UE ouvre officiellement des négociations d'adhésion avec l'Ukraine

L'Union européenne a officiellement lancé mardi à Luxembourg des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, une étape qualifiée d'"historique" tant à Bruxelles qu'à Kiev.

"Une Ukraine forte n'est pas possible sans l'UE, et une UE forte n'est pas non plus possible sans l'Ukraine", a déclaré le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, à l'ouverture des négociations.

"Moment historique" pour le président du Conseil européen Charles Michel, "jour historique" pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky: les superlatifs n'ont pas manqué pour saluer l'ouverture de ces négociations attendues avec impatience à Kiev, plus de deux ans après le début de l'invasion russe.

Fichier vidéo "Les négociations d'adhésion que nous ouvrons aujourd'hui (mardi) seront rigoureuses et exigeantes. Avec détermination et engagement, nous sommes confiants dans votre capacité à parvenir à une conclusion positive", a déclaré de son côté la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib, dont le pays préside actuellement le Conseil de l'UE, qui rassemble les Etats membres.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a elle aussi salué cette "bonne nouvelle". Seul Budapest a manifesté sa réprobation, rappelant mardi à Luxembourg que l'Ukraine était encore "très loin" de remplir tous les critères avant de pouvoir rejoindre les Vingt-Sept, selon le ministre hongrois des Affaires européennes Janos Boka.