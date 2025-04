L'Ukraine endeuillée par une frappe russe, au moins 18 morts dont 9 enfants

L'Ukraine était endeuillée samedi par la mort de 18 personnes dont neuf enfants après la frappe la veille d'un missile russe à Kryvyï Rig, la ville natale de son président Volodymyr Zelensky, située dans le centre du pays.

Le bombardement, l'un des plus meurtriers de ces dernières semaines, a touché vendredi un quartier d'habitation de cette cité industrielle, à proximité d'une aire de jeux pour enfants.

"18, c'est le nombre de personnes tuées par les Russes quand ils ont lancé un missile sur Kryvyï Rig. Parmi eux, il y avait neuf enfants", a déploré samedi Serguiï Lyssak, le chef de l'administration de la région de Dnipropetrovsk, après la fin des opérations de secours d'urgence.

Des photos diffusées par les secours ukrainiens montrent plusieurs cadavres, dont l'un est étendu devant des balançoires. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, qui n'ont pu être vérifiées, montrent des corps gisant dans la rue et une colonne de fumée s'élevant dans le ciel. Sur d'autres images, on aperçoit une voiture en flamme tandis que des personnes poussent des cris.

"C'est le genre de souffrance que vous ne souhaiteriez pas à votre pire ennemi", a affirmé M. Lysak, précisant que la frappe avait fait 61 blessés dont 12 enfants, dans un message sur Telegram.

Dans une attaque russe de drones menée séparément, une femme de 56 ans a été tuée et sept personnes blessées, a-t-il ajouté.

Les pompiers ont éteint plusieurs incendies et cinq bâtiments ont été endommagés par le bombardement, a indiqué sur Telegram Igor Klymenko, le ministre de l'Intérieur.

"Le monde entier le voit"

Le ministère russe de la Défense a de son côté assuré avoir "effectué une frappe de précision avec un missile hautement explosif sur un restaurant" de la ville "où se réunissaient des commandants de formations et des instructeurs occidentaux".

Les systèmes de défense antiaérienne russe ont intercepté et détruit au cours de la nuit 49 drones lancés dans la nuit par l'Ukraine, a aussi annoncé le ministère.

La Russie "tente de couvrir son crime cynique" et "propage encore une fois une fausse information", a réagi le commandement de l'armée ukrainienne, accusant Moscou de "crimes de guerre".

L'armée de l'air ukrainienne a elle affirmé samedi que la Russie avait lancé 92 drones dans la nuit, la majorité ayant été abattus ou s'étant écrasés sans faire de dégâts.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris le 27 mars 2025 AFP

Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé vendredi un acte démontrant que Moscou "ne veut pas de cessez-le-feu", alors que des échanges diplomatiques se poursuivent depuis février pour trouver une issue au conflit.

"Il y a une seule raison pour laquelle tout cela continue. La Russie ne veut pas d'un cessez-le-feu et nous le voyons. Le monde entier le voit", a-t-il fustigé.

"Chaque attaque de missile et de drone prouve que la Russie ne veut que la guerre. Et seuls une pression internationale sur la Russie et tous les efforts possibles pour renforcer l'Ukraine, notre défense antiaérienne et nos forces armées, permettront de déterminer quand la guerre se terminera", a poursuivi M. Zelensky sur Telegram.

Dans son allocution quotidienne, il a ensuite précisé que, selon des "résultats préliminaires", il s'agissait d'un tir de missile balistique.

"Le missile a touché une zone près de bâtiments résidentiels, un terrain de jeu, des rues ordinaires. Ceux qui peuvent faire ce genre de choses ne sont pas humains et sont des salauds", a martelé le président ukrainien.

Située à environ 80 kilomètres de la ligne de front, Kryvyï Rig est régulièrement la cible d'attaques aériennes depuis le déclenchement de l'invasion russe en février 2022. Environ 600.000 personnes y habitaient avant la guerre.

Mercredi, quatre personnes y ont été tuées et 14 autres blessées également par un tir de missile russe. Début mars, une frappe similaire avait touché un hôtel de cette ville, causant la mort de deux personnes et en blessant sept autres.

Andriï Kovalenko, un responsable ukrainien chargé de lutter contre la désinformation, a décrit le missile russe utilisé vendredi comme un "Iskander". L'Iskander est un système de missile balistique russe qui peut avoir une portée allant jusqu'à 500 kilomètres.

"C'est une frappe délibérée visant à tuer un grand nombre de personnes", a-t-il affirmé.