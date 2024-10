L'Ukraine ouvre une enquête sur la mort de 16 prisonniers de guerre

L'Ukraine a ouvert une enquête sur l'exécution présumée de 16 prisonniers de guerre ukrainiens par l'armée russe près de Pokrovsk, une ville clé de l'est de son territoire en proie à une offensive russe, a annoncé le parquet général ukrainien.

"C'est le cas connu le plus massif d'exécution de prisonniers de guerre ukrainiens sur la ligne de front", a accusé le procureur général ukrainien Andriï Kostine, cité dans le communiqué du parquet, le 1er octobre. "Les meurtres et la torture de prisonniers ne sont pas un accident mais une politique délibérée" russe, a-t-il assuré.

Au total, le parquet général a des informations concernant "l'exécution sur le champ de bataille d'au moins 92 militaires ukrainiens qui se sont rendus", a précisé à l'AFP son service de presse. Ce chiffre inclut ce qui s'est passé près de Pokrovsk, a-t-il ajouté.

Vidéos sur les réseaux sociaux

L'enquête pour "violation des lois et coutumes de guerre" et "meurtre prémédité" a été ouverte à la suite des informations partagées sur les réseaux sociaux dont une vidéo présumée de l'exécution, lit-on dans le communiqué du parquet diffusé sur Telegram. Les images qu'elle contient, décrites par le parquet, montrent un groupe de militaires ukrainiens capturés sortir d'une plantation forestière et s'aligner.

Après cela, "les occupants ont délibérément ouvert le feu sur eux", a affirmé le parquet. "Les blessés, qui donnaient des signes de vie, ont été achevés à bout portant par une rafale de fusil automatique", selon la même source.

Crime de guerre présumé

Le crime présumé a été commis à proximité des villages de Mykolaïvka et de Soukhy Iar, dans la zone de Pokrovsk, a précisé le parquet citant des médias.

Les deux belligérants se sont déjà à plusieurs reprises mutuellement accusés d'avoir tué des prisonniers de guerre depuis le début, en février 2022, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En mars 2023, une vidéo montrant un soldat ukrainien prisonnier, exécuté par balle après avoir lancé "gloire à l'Ukraine !", était devenue virale.

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme avait à l'époque rappelé avoir "documenté de nombreuses violations du droit international humanitaire à l'encontre des prisonniers de guerre, y compris des cas d'exécutions sommaires de prisonniers de guerre russes et ukrainiens".