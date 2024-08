L'Ukraine reçoit enfin ses tout premiers avions F-16

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche avoir enfin reçu ses tout premiers chasseurs F-16, ces avions de guerre de fabrication américaine attendus depuis des années par Kiev qui espère les utiliser pour repousser l'avancée des forces russes.

Cette annonce intervient alors que la situation reste tendue sur le front. L'Ukraine a annoncé dimanche l'évacuation des enfants et de leurs parents de plusieurs localités dans la région de Donetsk (est), proches de zones où la Russie a revendiqué de nouvelles avancées ces derniers jours.

Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, Kiev plaidait pour que lui soient livrés des F-16 dans l'espoir de mettre fin à la domination russe dans les airs et mieux protéger ses villes et ses troupes contre les bombardements incessants.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant deux chasseurs F-16 lors d'une cérémonie dans un lieu tenu secret en Ukraine, le 4 août 2024 AFP

"Nous avons mené des centaines de réunions et négociations" avec les alliés pour obtenir ces avions et renforcer la défense aérienne du pays et "nous avons souvent entendu les mots +c'est impossible+ en réponse", a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une cérémonie dans un lieu tenu secret en Ukraine.

"Maintenant c'est la réalité, la réalité dans notre ciel. Des F-16 sont en Ukraine", s'est-il félicité. "Je suis fier de nos gars qui (...) ont déjà commencé à les utiliser pour notre pays".

De fabrication américaine, ces avions vantés pour leur précision, leur vitesse et leur rayon d'action sont considérés comme le joyau de la couronne dans la liste tentaculaire du matériel militaire que l'Ukraine a demandé à ses soutiens afin de tenter de repousser l'avancée des forces russes sur son sol.

M. Zelensky n'a pas dévoilé le nombre d'appareils reçus par Kiev, se bornant à dire qu'il était "insuffisant", de même que le nombre de pilotes ukrainiens formés en Occident pour piloter et entretenir ces appareils.

"Ce qui est positif, c'est que nous attendons des F-16 supplémentaires" et que "beaucoup de nos gars sont en train d'être formés", a assuré le président ukrainien.

Les journalistes de l'AFP ont vu au moins deux F-16 survolant le site pendant la cérémonie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (D) devant un chasseur F-16 lors d'une cérémonie dans un lieu tenu secret en Ukraine, le 4 août 2024 AFP

Derrière Volodymyr Zelensky, deux autres appareils gris ressemblant à des F-16 étaient posés au sol, partiellement recouverts de filets de camouflage et leurs queues frappées des armoiries nationales, le trident.

Mi-mai, le président Zelensky avait déclaré lors d'un entretien accordé à l'AFP avoir besoin de 120 à 130 de ces appareils pour obtenir la parité avec l'aviation russe.

Les partenaires de l'Ukraine ont toutefois promis d'envoyer moins de 100 F-16 à ce jour, dont la livraison est susceptible de s'étaler sur plusieurs années, après une formation approfondie des pilotes qui les utiliseront.

Moscou minimise

Ni la date de la livraison, ni le pays ayant fourni ce premier lot n'ont été dévoilés.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken avait lui annoncé le 10 juillet le début du transfert de F-16 vers l'Ukraine, "en provenance du Danemark et des Pays-Bas".

Des chasseurs F-16 livrés à l'Ukraine en vol lors d'une cérémonie dans un lieu tenu secret en Ukraine, le 4 août 2024 AFP

Alors que des rumeurs sur la livraison imminente des F-16 circulaient depuis plusieurs jours, Moscou a averti la semaine dernière que ces avions seraient "abattus" en Ukraine, assurant qu'ils n'auraient pas "d'impact significatif" sur le front.

Une série de récentes frappes russes contre des bases aériennes ukrainiennes a soulevé des questions sur la capacité de Kiev à protéger ces avions de plusieurs millions de dollars.

Début juillet, la Russie a affirmé avoir détruit cinq avions militaires lors d'une attaque contre une base aérienne dans le centre de l'Ukraine.

À la suite de ce bombardement, les correspondants militaires ukrainiens ont critiqué les hauts gradés de l'armée de l'air, affirmant que les avions y avaient été garés en plein air sans protection suffisante.

L'armée de l'air ukrainienne s'appuie sur une flotte vieillissante d'avions MIG-29 de l'ère soviétique et de jets Sukhoi, éprouvés par plus de deux ans de missions de combat exigeantes.

Des militaires ukrainiens passent devant chasseurs F-16 après une cérémonie dans un lieu tenu secret en Ukraine, le 4 août 2024 AFP

La France a de son côté annoncé en juin qu'elle fournirait cette année à Kiev des avions de combat français Mirage 2000-5, sans préciser leur nombre.

Après la revendication par Moscou d'avancées territoriales dans l'est ces derniers jours, le gouverneur de Donetsk a annoncé dimanche devoir évacuer au total "744 enfants avec leurs parents de quatre communautés vers des régions plus sûres de l'Ukraine".

Le gouverneur a appelé les civils à quitter la région ces dernières semaines en raison d'une recrudescence de bombardements russes.