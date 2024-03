L'Ukraine revendique avoir touché deux navires russes en Crimée

L'Ukraine, qui a frappé deux navires russes en Crimée annexée, a revendiqué dimanche un nouveau succès en mer Noire, après une troisième nuit de bombardements massifs du pays par la Russie qui vise la destruction d’infrastructures ukrainiennes.

La Pologne, alliée et voisine de l'Ukraine, a pour sa part déclaré qu'un missile de croisière russe dirigé vers l'ouest de l'Ukraine avait violé son espace aérien pendant une quarantaine de secondes, troisième incident de ce type depuis le début de la guerre.

Après avoir coulé de nombreux bateaux russes depuis l'offensive lancé le 24 février 2022, Kiev a revendiqué un nouveau succès, une humiliation pour la Russie qui a dû renoncer au blocus des côtes encore sous contrôle ukrainien.

"Les forces armées ukrainiennes ont réussi à toucher les navires amphibies Yamal et Azov, ainsi qu'un centre de communications et d'autres infrastructures de la Flotte russe de la mer Noire", a annoncé le centre de communication des forces armées ukrainiennes.

La Russie avait affirmé samedi soir avoir repoussé une attaque "massive" de missiles ukrainiens visant Sébastopol. "Selon les premières informations, plus de dix missiles ont été abattus", avait affirmé le gouverneur Mikhaïl Razvojaïev sur Telegram.

Il a précisé qu'un homme de 65 ans avait été tué et quatre personnes blessées sans mentionner de dommage causé aux navires de guerre russes.

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent une grande explosion dans la ville, envoyant une boule de feu et de la fumée noire dans les airs, ainsi que ce qui semblait être des défenses aériennes russes interceptant des projectiles entrants.

L'Ukraine a affirmé avoir détruit environ un tiers de la flotte russe de la mer Noire depuis le début de la guerre, généralement lors d'attaques nocturnes utilisant des drones marins remplis d'explosifs.

Les images satellite montrent que la Russie a déplacé une grande partie de sa flotte plus à l’Est, vers le port de Novorossiïsk. Moscou a également récemment remplacé son chef de la marine.

L'ambassadeur russe convoqué

Après une brève incursion du missile de croisière russe dans son espace aérien, la Pologne a annoncé dimanche qu'elle allait convoquer l'ambassadeur russe.

Fichier vidéo "L'objet a volé dans l'espace polonais à la hauteur du village d'Oserdow (Est) et y est resté pendant 39 secondes", a indiqué l'armée polonaise sur X.

En novembre 2022, un missile ukrainien était tombé sur le village polonais de Przewodow, près de la frontière avec l'Ukraine, tuant deux civils.

Avant son identification, la chute du missile avait fait craindre que l'Otan ne soit entraînée dans une escalade majeure de la guerre en Ukraine, la Pologne étant protégée par un engagement de défense collective de l'Alliance atlantique.

L'Ukraine, confrontée à l'invasion russe et des bombardements quotidiens de ses villes depuis plus de deux ans, a promis de répliquer en portant les combats sur le sol russe.

Kiev veut aussi regagner en 2024 le contrôle de son espace aérien pour que la Russie ne soit plus en mesure de la bombarder ainsi. Mais pour cela, l'Ukraine a un besoin crucial de moyens de défense antiaérienne.

"Détruire Kiev"

Kiev, la capitale ukrainienne, et la région occidentale de Lviv ont également été la cible d'une attaque aérienne "massive" tôt dimanche, ont indiqué des responsables, mais aucune victime n'a été signalée.

L'armée de l'air ukrainienne a indiqué avoir abattu 18 des 29 missiles et 25 des 28 drones explosifs lancés durant la nuit. Des dégâts ont été constatés sur des infrastructures urbaines, énergétiques et portuaires à Kiev, ainsi que dans les régions de Lviv (Ouest), Kryvyï Rig (centre) et sur la zone du Danube (Sud Ouest).

La Russie "n'abandonne pas son objectif de détruire Kiev à tout prix", a déclaré Serguiï Popko, chef de l'administration militaire de la ville.

Le ministère russe de la Défense a annoncé dimanche avoir lancé dans la nuit des frappes contre des cibles militaires et énergétiques ukrainiennes.

Une photo publiée par les autorités ukrainiennes montre le site d'une attaque de missile à Zaporijjia, le 22 mars 2024 Telegram / @ivan_fedorov_zp/AFP

Moscou dit répliquer avec ces frappes aux bombardements ukrainiens de régions frontalières, qui sont elles-mêmes des réponses aux attaques quotidiennes que la Russie inflige aux Ukrainiens.

Les forces russes ont abattu "22 cibles aériennes" se dirigeant vers la ville de Belgorod, non loin de la frontière ukrainienne, a déclaré dimanche le gouverneur de la région Viatcheslav Gladkov sur Telegram. Quatre personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital, selon la même source.

Gains territoriaux

Face à une Ukraine sur la défensive et souffrant des retards dans l'aide occidentale supplémentaire, les forces russes cherchent à accroître leur avantage sur le champ de bataille.

L'armée russe a revendiqué ces derniers jours des avancées dans l'Est dans les secteurs de Tchassiv Iar, localité voisine de Bakhmout, et à l'ouest d'Avdiïvka, ville détruite et conquise par les Russes en février.

L'Ukraine a besoin de munitions d'artillerie et de missiles sur le front où elle peine, depuis l'échec de sa grande contre-offensive de l'été 2023, à contenir l'armée russe.

Or l'aide américaine est bloquée depuis des mois par la rivalité entre le camp démocrate du président Joe Biden, favorable à un soutien accru, et les républicains de Donald Trump. L'assistance européenne a, elle, pris du retard.

Enfin, l'Ukraine craint une escalade de la part de Moscou, les autorités russes invoquant une piste ukrainienne dans l'enquête sur l'attentat contre une salle de concert qui a fait au moins 137 morts. Vladimir Poutine n'a pas mentionné la revendication des jihadistes de l'Etat islamique.