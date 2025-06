Lula reçoit une prestigieuse distinction d'une université française

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, em 5 de junho de 2025

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, en visite en France, s'est vu décerner vendredi le titre de "docteur honoris causa", une prestigieuse distinction pour les personnalités étrangères, par l'université Paris 8.

Lula a été distingué pour "sa trajectoire hors du commun", même si cette récompense a été critiquée par certains enseignants dénonçant le "soutien" à la Russie du président brésilien, qui a gardé de bonnes relations avec Moscou et adopté une position de neutralité vis-à-vis de la guerre en Ukraine.

L'Université Paris 8, située dans la ville populaire de Saint-Denis au nord de Paris, a été fondée dans le sillage de la révolte estudiantine et syndicale de mai 1968.

Lula, 79 ans, ancien ouvrier métallurgiste et syndicaliste parvenu au sommet de l'Etat, effectue depuis jeudi la première visite d'Etat en France d'un président brésilien depuis 2012.

"Dans plusieurs parties du monde, l'extrême droite attaque les universités et la science. En ces temps de désinformation, de négationnisme, le savoir doit être protégé comme un instrument au service du bien commun", a déclaré M. Lula dans un discours, applaudi par le public.

Le chef de l'Etat brésilien avait déjà reçu en 2011 une distinction de la prestigieuse école Sciences Po.

"Quelle université, mieux que la nôtre, qui a permis à ceux qui en étaient exclus, non-bacheliers, salariés, d'entrer à l'université, se devait de reconnaître votre parcours hors normes ?", a déclaré la professeure Annick Allaigre, ancienne présidente de l'université.

"L'expérience brésilienne nous instruit, car nous partageons un certain nombre d'enjeux et de grands défis : permettre l'accès à l'enseignement supérieur des plus modestes, leur assurer la reconnaissance à laquelle ils ont droit et surtout leur donner les conditions matérielles nécessaires pour leur succès", a déclaré pour sa part l'actuel président de Paris 8, Arnaud Laimé.

Toutefois, un petit groupe de professeurs de l'établissement a critiqué cet honneur fait à Lula, dans une tribune au quotidien de gauche Libération mardi.

"Dans le contexte international actuel, ce choix apparaît comme éminemment contestable", écrivent-ils, soulignant que "depuis le début de la guerre en Ukraine, en effet, Lula n’a cessé de renvoyer dos à dos agresseur et agressé".

Dans son discours, le président brésilien a de nouveau exhorté à ne pas rester "indifférents devant l'absurdité de la guerre en Ukraine" et le "génocide" à Gaza.