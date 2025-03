L'Union européenne va taxer des produits américains à partir du 1er avril, en riposte aux États-Unis

À partir du 1 er avril, la Commission européenne va appliquer des droits de douane sur des produits américains, en réponse aux taxes américains de 25% sur l'acier et l'aluminium.

La Commission européenne a annoncé ce mercredi 12 mars 2025 matin qu'elle appliquerait des droits de douane "forts mais proportionnés" sur une série de produits américains à partir du 1er avril, en réponse aux taxes américaines de 25% sur l'acier et l'aluminium.

L'UE "regrette profondément" les mesures décidées par le président Donald Trump, a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans un communiqué. "Les droits de douane sont des taxes. Elles sont mauvaises pour les affaires et encore pires pour les consommateurs", a-t-elle ajouté. "Des emplois sont en jeu. Les prix vont augmenter. En Europe et aux États-Unis."

28 milliards de marchandises affectées

La Commission européenne estime que les mesures américaines affecteront 28 milliards de dollars de marchandises, soit 26 milliards d'euros. Elle a annoncé que la réplique de l'UE toucherait le même montant de marchandises américaines.

(Re)voir États-Unis : dans sa guerre commerciale, Trump cible l'aluminium et l'acier

Chargement du lecteur...

Les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium voulus par le nouveau locataire de la Maison blanche sont devenus effectifs mercredi à 00H01 (04H01 GMT), marquant une nouvelle étape dans la guerre commerciale entre les États-Unis et ses principaux partenaires commerciaux.

Le Canada, la Chine, l'Union européenne, le Japon ou encore l'Australie sont concernés, alors que le but affiché de Donald Trump est de protéger l'industrie sidérurgique américaine, qui voit sa production baisser d'année en année, confrontée à une concurrence de plus en plus vigoureuse, provenant notamment d'Asie.

(Re)lire Droits de douane : l'UE regrette le manque d'engagement américain pour trouver un accord

Le président américain avait déjà taxé les importations d'acier et d'aluminium durant son premier mandat (2017-2021) mais cette nouvelle taxe se veut "sans exception et sans exemption", a-t-il assuré lors de leur annonce, début février.

Une riposte en deux temps

La réplique européenne s'effectuera en deux temps. Au 1er avril, les contre-mesures de l'UE mises en place en 2018 et 2020 en réponse aux droits de douane américains du premier mandat de Donald Trump seront automatiquement rétablies, leur suspension arrivant à expiration au 31 mars.

"Pour la première fois, ces mesures de rééquilibrage seront mises en œuvre dans leur intégralité. Des droits de douane seront appliqués sur des produits allant des bateaux au bourbon en passant par les motos", a expliqué la Commission européenne.

Mais les nouveaux droits de douane américains entrés en vigueur mercredi vont beaucoup plus loin que ceux du premier mandat de Trump. Par conséquent, la Commission européenne a lancé le 12 mars une procédure pour imposer des contre-mesures supplémentaires à l'encontre des États-Unis afin d'arriver au même impact que les mesures américaines.

La première étape de cette procédure est une phase de "consultation de deux semaines avec les parties prenantes de l'UE" afin de garantir que "les bons produits" seront visés et "assurer une réponse efficace (...) réduisant au minimum les perturbations pour les entreprises et consommateurs européens". Ces mesures additionnelles devraient entrer en vigueur mi-avril.