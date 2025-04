Macron à al-Arich, "avant-poste" égyptien pour l'aide à Gaza bloquée par Israël

Emmanuel Macron se rend mardi à al-Arich, "avant-poste" égyptien du soutien humanitaire à Gaza, pour appeler à une reprise de l'aide bloquée par Israël, qui a repris ses opérations militaires contre l'enclave palestinienne après deux mois de trêve.

Rare visite d'un dirigeant européen aux confins de la bande de Gaza, celle du président français, accompagné par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, intervient dans un contexte tendu.

Le 23 mars, 15 personnes ont été tuées par des tirs israéliens sur des ambulances à Rafah, point de passage entre l'Egypte et Gaza à 50 km d'al-Arich, selon l'ONU et le Croissant-rouge palestinien. Le drame suscite un tollé international et le chef de l'armée israélienne a ordonné lundi une "enquête plus approfondie".

"La protection des civils et du personnel humanitaire ainsi qu'un plein accès de l'aide humanitaire constituent des obligations en vertu du droit international et du droit international humanitaire et doivent être respectées", ont affirmé lundi au Caire les présidents Macron et al-Sissi ainsi que le roi Abdallah II de Jordanie dans une déclaration conjointe.

Ils ont aussi "appelé à un retour immédiat au cessez-le-feu pour que les Palestiniens soient protégés et reçoivent de l'aide humanitaire en quantité et dans les plus brefs délais".

Un message réitéré de vive voix à Donald Trump dans un appel téléphonique à quatre, juste avant que le président américain reçoive le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche.

"Engagement de la France"

Le roi Abdallah II de Jordanie (gauche), le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi (centre) et le président français Emmanuel Macron, le 7 avril au palais présidentiel du Caire POOL/AFP

Plus de 330 travailleurs humanitaires, la plupart d'entre eux appartenant à l'Unrwa, l'agence des Nations unies d'aide aux réfugiés palestiniens, ont été tués dans la bande de Gaza depuis octobre 2023, selon les chiffres de l'ONU datant de novembre.

"Dans cet avant-poste du soutien humanitaire aux populations civiles gazaouies", selon l'expression d'Emmanuel Macron, ce dernier va rencontrer à l'hôpital des blessés palestiniens et le personnel médical.

Aux entrepôts du Croissant-Rouge il pourra échanger avec des ONG et des agences des Nations unies.

Lors de cette étape hautement symbolique, il appellera à "la réouverture des points de passage pour l'acheminement de fret humanitaire à Gaza" et "redira l'engagement de la France à poursuivre son soutien humanitaire vers les populations gazaouies", a fait savoir la présidence française.

Un Palestinien se tient sur les décombres d'un bâtiment après une attaque aérienne israélienne, le 7 avril 2025 à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza AFP

La quasi-totalité des 2,4 millions de Gazaouis ont été déplacés au moins une fois par les combats et vivent dans un territoire dévasté et assiégé par la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par les attaques sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël.

Depuis, l'armée israélienne mène des opérations aériennes et terrestres sans relâche contre Gaza, coupée de toute aide, hormis une brève trêve rompue le 18 mars par la reprise des frappes israéliennes.