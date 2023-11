Macron dans le Pas-de-Calais à la rencontre de sinistrés exténués par les intempéries

Le président Emmanuel Macron se rend mardi dans le Pas-de-Calais, meurtri par plusieurs jours de pluies, de crues et d'inondations dévastatrices, et dont les habitants, épuisés, redoutent une nouvelle montée des eaux après quelques jours d'accalmie.

Le chef de l'État devrait d'abord se rendre à Saint-Omer, puis à Blendecques, commune particulièrement affectée par les inondations des derniers jours.

"Nous attendons un réconfort des sinistrés, il doit se déplacer dans l’une des rues" les plus touchées par les inondations et "devrait s’adresser aux habitants", selon un adjoint au maire de Blendecques, Jean-Christophe Castelain.

"Les gens sont très inquiets, énervés, ils sont sur les nerfs", a-t-il ajouté. "On n'annonce rien de bon pour les jours qui viennent, beaucoup d’habitants sont à bout."

L'eau est montée à plus d'un mètre dans cette commune, où 32 rues et 862 maisons ont été touchées. Certains habitants ont pu regagner leurs logements "mais une cinquantaine de personnes sinistrées a encore dormi dans notre salle d’hébergement", a-t-il ajouté.

Aux environs de Saint-Omer, où l'eau atteint "encore plus d'un mètre dans certaines maisons", "nous sommes en train de réinstaller des centres d’hébergement", a affirmé à l'AFP Fabienne Berquier, présidente de la Croix-Rouge du Pas-de-Calais.

"Saturation des sols"

Le chef de l'Etat sera accompagné du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, et de la ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire.

Fichier vidéo Le Pas-de-Calais, qui a déjà subi la tempête Ciaran le 2 novembre, des crues record le 7 novembre et des précipitations intenses jeudi et vendredi, a été placé mardi en vigilance orange par Météo-France pour pluie-inondation et en vigilance jaune pour vent et vagues-submersion.

Les sept rivières du département surveillées par Vigicrues sont en vigilance orange crues: la Liane, la Lys amont, la Lawe-Clarence, la Canche, la Lys plaine, la Hem et l'Aa.

"Les pluies de ce mardi pourraient provoquer une remontée des niveaux", a prévenu le service d'information sur le risque de crues des principaux cours d'eau en France.

Météo-France prévoit en effet un "épisode pluvieux de courte durée" avec "des intensités assez fortes", nécessitant "une vigilance particulière compte tenu de la saturation des sols". Ces averses entraîneront "des cumuls de pluie atteignant 25 à 30 mm en quelques heures".

Le président Emmanuel Macron salue un enfant à son arrivée à Plougastel-Daoulas après le passage de la tempête Ciaran, le 3 novembre 2023 dans le Finistère POOL/AFP

Face à cette situation, sur décision de la préfecture, les établissements scolaires de 279 communes du département, soit 388 établissements au total, resteront fermés mardi, après l'avoir été lundi.

Les crues des derniers jours ont également fait d'importants dégâts dans le département voisin du Nord, notamment sur la plaine de la Lys.

"Dons de nourriture"

D'après le sénateur et vice-président du conseil régional Franck Dhersin, plus de 10.000 sinistrés ont été recensés et "beaucoup d'artisans, de commerçants et de PME/PMI sont touchés".

Selon la préfecture, 1.391 évacuations ont été effectuées dans le département depuis le 6 novembre et 7.200 personnes connaissait des restrictions d'usage de l'eau.

Des employés municipaux dans une rue inondée de Neuville-sous-Montreuil, le 13 novembre 2023 dans le Pas-de-Calais AFP

Une commission de reconnaissance de catastrophe naturelle pour les communes sinistrées du Nord et du Pas-de-Calais doit se tenir mardi. Dans ce dernier département, 207 communes ont déposé un dossier, selon la préfecture.

Suite à ces inondations, les Restos du Coeur ont fait un appel "urgent" pour "des dons de nourriture" et "des bénévoles" afin de distribuer les vêtements, couvertures et nourritures récoltés.

Le bilan depuis le début de l'épisode reste de quatre blessés légers. Une sexagénaire est par ailleurs décédée à Bailleul (Nord) au volant de sa voiture retrouvée samedi dans un fossé inondé, sans que le parquet de Dunkerque ne puisse établir avec certitude un lien avec les intempéries.

S'ils constituent des phénomènes naturels, les inondations, cyclones et sécheresses peuvent être amplifiés par le réchauffement climatique généré par les activités humaines.