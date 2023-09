Macron dans le Vaucluse sur le lycée pro pour la rentrée des profs

Emmanuel Macron fait sa rentrée scolaire sur le thème du lycée professionnel à l'occasion d'un déplacement, vendredi, à Orange dans le Vaucluse.

Le chef de l'Etat, toujours très présent sur les sujets d'éducation, va faire le point sur le lancement de la réforme des lycées pro qu'il avait lui-même présentée en mai à Saintes (Charente-Maritime).

Cette réforme vise à transformer des établissements souvent synonymes d'échec scolaire et d'inégalités en "filière d'excellence" à travers une meilleure mise en valeur des formations et une revalorisation de la rémunération des enseignants.

Le ministre de l'Education Gabriel Attal

Le président est attendu à 11H30 au lycée de l'Argensol, à Orange, en compagnie du nouveau ministre de l'Education Gabriel Attal et de la ministre déléguée à l'Enseignement professionnel, Carole Grandjean.

La CGT, rejointe notamment par la FSU (syndicats enseignants), a appelé à manifester à la même heure à la gare d'Orange, à un kilomètre de là, pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat va rencontrer l'équipe éducative de l'Argensol à l'occasion de la journée de pré-rentrée des enseignants, ainsi que des chefs d'entreprises locales qui embauchent des jeunes issus de ce lycée.

La rentrée des élèves aura lieu lundi et devrait donner lieu à un autre déplacement présidentiel la semaine prochaine.

Le président s'adressera également à l'ensemble des chefs d'établissements de lycées pro lors d'un webinaire en début d'après-midi. Un tiers des lycéens français, soit environ 621.000 élèves, sont scolarisés en lycée professionnel.

Le lycée de l'Argensol, situé dans le cinquième département le plus pauvre de France, est représentatif de la filière avec des élèves souvent en difficulté scolaire et sociale.

- Indemnités -

La ministre déléguée à l'Enseignement professionnel Carole Grandjean

Cet établissement spécialisé dans les CAP et Bac Pro automobiles (carrosserie, mécanique, chaudronnerie..) s'est "d'ores et déjà emparé d'un certain nombre d'outils de la réforme", relève l'Elysée.

Celle-ci prévoit notamment une refonte de la carte des formations, en fonction des débouchés professionnels dans les bassins d'emplois, avec l'objectif affiché d'arriver à 100% d'insertion professionnelle, contre 40% actuellement.

Le lycée de l'Argensol réfléchit ainsi à faire évoluer son offre pédagogique vers la filière nucléaire, en plein essor, afin de répondre aux besoins de la centrale du Tricastin.

Au total, l'Etat va consacrer un milliard d'euros de plus dès la rentrée à la filière professionnelle afin d'offrir aux élèves des parcours plus attractifs et de "mieux reconnaître l'engagement" des enseignants, souligne l'Elysée.

Dès la rentrée, les jeunes des lycées pro vont toucher un indemnité durant leurs stages en entreprise, à hauteur de 50 à 100 euros par semaine, payée par l'Etat. Un élève en bac pro cumulera ainsi 2.100 euros pour l'ensemble de son cursus.

Les enseignants de ces lycées vont voir aussi dès septembre leur salaire augmenter de 125 à 250 euros nets par mois selon leur ancienneté. Des hausses qui pourront atteindre jusqu'à 660 à 780 euros nets par mois s'ils acceptent des missions complémentaires (cours optionnels, en petits groupes, etc.)

Le président de la République Emmanuel Macron

Un "bureau des entreprises" a aussi d'ores et déjà été instauré dans tous les lycées professionnels afin d'accompagner les élèves dans leurs recherches de stage et de faire le lien avec les employeurs.