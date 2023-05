Macron en Mongolie, une première pour un président français

Emmanuel Macron est arrivé dimanche en Mongolie pour une visite brève mais symbolique, la première d'un président français dans ce pays enclavé entre la Chine et la Russie auquel les Occidentaux accordent un intérêt croissant.

Le chef de l'Etat français a atterri dans la capitale Oulan-Bator peu après 18H30 (10H30 GMT), selon un photographe de l'AFP.

Il a été accueilli à sa descente d’avion par une haie d’honneur de la garde mongole en tenue traditionnelle, avant une cérémonie sur la place Sukhbaatar, du nom du héros de l'indépendance mongole. Le président Ukhnaa Khurelsukh était présent lors de cette cérémonie où ont retenti les hymnes des deux pays.

Macron fait étape en Mongolie après avoir participé, depuis vendredi, au sommet du G7 dans la ville japonaise d'Hiroshima dont le président ukrainien Volodomyr Zelensky a été l'invité vedette.

Ce dernier était venu s'adresser à ses principaux alliés occidentaux, mais aussi aux dirigeants de pays non alignés comme le Brésil ou l'Inde, également conviés au G7.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la France multiplie les efforts pour parler aux pays qui n'ont pas clairement condamné la guerre menée par Moscou.

La visite en Mongolie s'inscrit dans ce contexte.

La France ambitionne également avec ce déplacement de renforcer les liens bilatéraux en matière de transition écologique, d'agriculture, d'agro-alimentaire et de sécurité civile.

A Oulan-Bator, où il ne passera que la soirée, Emmanuel Macron doit s'entretenir puis dîner avec le président, a fait savoir l'Elysée.

Il doit aussi visiter le musée Gengis Khan, du nom du grand conquérant mongol du XIIIe siècle. L'institution va prêter une partie de sa collection au musée d'histoire de Nantes, dans l'ouest de la France, pour une exposition prévue en octobre.

"Enjeu très important"

Emmanuel Macron aura également un entretien avec le Premier ministre mongol Luvsannamsrai Oyun-Erdene. Il repartira pour Paris en fin de soirée.

"Le fait que la Mongolie soit sur le chemin du retour nous permet de faire cette première historique en lui donnant un sens tout particulier", a-t-on expliqué dans l'entourage du président français.

Le président français Emmanuel Macron à son arrivée à l'aéroport d'Oulan-Bator, le 21 mai 2023 en Mongolie

"La Mongolie est un pays enclavé entre la Russie et la Chine, mais aussi un pays qui a un modèle de gouvernement qui est libéral, qui tient des élections, qui a connu des alternances, et qui par ailleurs cherche à diversifier ses partenariats pour être plus robuste et pouvoir traiter dans de meilleures conditions avec ses grands voisins russe et chinois", a-t-on souligné.

La présidence française a évoqué un "enjeu très important" sur le "plan géostratégique", qui s'inscrit dans la volonté de Paris de "desserrer la contrainte qui s'exerce sur les voisins de la Russie et leur ouvrir le choix de leurs options".

La Mongolie fait par ailleurs partie de la "stratégie de diversification des approvisionnements européens afin de garantir notre souveraineté énergétique", indique l'Elysée.

Le groupe nucléaire français Orano travaille notamment sur un projet de mine d'uranium sur le territoire mongol - potentiellement l'une des plus importantes au monde.

Stratégie américaine

Selon l'Elysée, l'autre enjeu de la visite sera d'encourager les investissements étrangers en Mongolie en matière de lutte contre le réchauffement climatique, auquel le pays semi-désertique, soumis à des températures extrêmes, est particulièrement vulnérable.

Vue aérienne d'une mine de charbon dans le désert de Gobi, le 26 juin 2016 en Mongolie AFP/Archives

Sur le plan bilatéral, Paris estime qu'il existe des "possibilités de coopération très importantes" puisque la Mongolie, "dépendante à 90% du charbon pour son électricité", a un "problème" de "décarbonation de son économie".

La Mongolie fait déjà l'objet d'un intérêt croissant depuis quelques années de la part des Etats-Unis, dans le cadre de leur stratégie visant à contrecarrer la montée en puissance de Pékin.

Actuellement, 86% des exportations totales de la Mongolie, toutes marchandises confondues, ont la Chine pour destination. La moitié de ces achats chinois sont du charbon.

La Mongolie est aux prises avec l'instabilité politique depuis sa première Constitution démocratique en 1992, à sa sortie de l'orbite soviétique.

La France et la Mongolie ont établi leurs relations diplomatiques en 1965.