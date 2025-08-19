Macron juge que Bayrou a "les capacités" pour tenir jusque 2027

Le
19 Aoû. 2025 à 10h51 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le Premier ministre français François Bayrou (G) et le président français Emmanuel Macron participent à une réunion avec les élus de Nouvelle-Calédonie et les représentants de l'État au Palais de l'Élysée, à Paris, le 12 juillet 2025

Le Premier ministre français François Bayrou (G) et le président français Emmanuel Macron participent à une réunion avec les élus de Nouvelle-Calédonie et les représentants de l'État au Palais de l'Élysée, à Paris, le 12 juillet 2025

POOL/AFP/Archives
Tom Nicholson
Partager 2 minutes de lecture

Emmanuel Macron juge que François Bayrou "a les capacités" pour tenir le gouvernement jusque la fin de son mandat et répète qu'il ne veut pas de nouvelle dissolution, estimant que c'est "aux responsables politiques de savoir travailler ensemble".

François Bayrou "est mon ami... mon compagnon de route. Il a les capacités pour tenir ce gouvernement qui n'est pas habituel", plaide mardi dans Paris Match le président qui "espère" que le Premier ministre puisse rester jusque 2027.

Il défend le plan d'économies budgétaires "lucide et courageux" du Premier ministre, "que nous avons longuement préparé ensemble".

Ce plan prévoit notamment le gel de la plupart des dépenses de l'État en 2026 au niveau de 2025, une "année blanche" gelant le barème des impôts, des prestations sociales et des retraites ou encore la suppression de deux jours fériés.

Face au risque d'une censure du gouvernement par le Rassemblement national et la gauche sur le budget à l'automne, le chef de l'Etat avertit que "les responsables politiques doivent vraiment faire attention à ce qu'ils feront".

"Dans le contexte international, le pays a vraiment besoin de stabilité. Donc pas de coups politiques. Et du courage pour prendre les décisions fortes", juge-t-il.

Il répète qu'il ne veut pas de nouvelle dissolution. "On a un Parlement qui reflète les fractures du pays. C'est aux responsables politiques de savoir travailler ensemble. Regardez ce qui se passe en Allemagne. C'est ainsi que s'organise la coalition du chancelier Merz", argumente-t-il.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Des secouristes utilisent des pelleteuses pour dégager les décombres des maisons effondrées et rechercher des victimes dans les débris, à Dalori, dans la province montagneuse de Khyber Pakhtunkhwa, le 19 août 2025 au Pakistan
International

Le Pakistan, lourdement endeuillé par la mousson, attend de nouvelles pluies

jtchapter: Guerre en Ukraine : rencontre cruciale hier à la Maison Blanche
International

Guerre en Ukraine : rencontre cruciale hier à la Maison Blanche

Kiruna église
International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

48.85341, 2.34121

À la une

International

Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky

International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

Afrique

Au moins 52 civils tués en une semaine: le nord-est de la RD Congo face à une recrudescence des attaques rebelles

International

Gaza : le Hamas dit oui à une trêve, un frêle espoir de paix ?

Afrique

Mali : cinq ans après le coup d'État, quel bilan ?

Afrique

Cameroun: l'attaque d'un bus attribuée à des terroristes de Boko Haram, des enfants enlevés

International

Au Canada, le chef des conservateurs en passe d'être réélu au Parlement

TERRIENNES

Les Vietnamiennes désormais libres d'avoir plus de deux enfants, mais le veulent-elles ?

TERRIENNES

Qui est Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump ?

International

Trump, Zelensky et la diplomatie vestimentaire