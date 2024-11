Maduro célèbre une "nouvelle étape" dans l'alliance du Venezuela avec l'Iran

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, s'est félicité de l'ouverture d'une nouvelle étape dans la "puissante alliance" avec l’Iran après la signature de nouveaux accords entre les deux pays qui ont affiché un front commun contre les Etats-Unis.

Cette réunion "ouvre un nouveau chapitre, une nouvelle étape", a déclaré M. Maduro, sans donner de détails précis sur les accords signés, à l'issue d'une rencontre jeudi avec le ministre iranien de la Défense, Aziz Nasirzadeh.

"Depuis le Venezuela et depuis l’Iran, nous disons non à l'hégémonisme, non à l’impérialisme, non au colonialisme", a lancé le dirigeant socialiste, en faisant référence aux sanctions imposées par les États-Unis.

Le ministre iranien a comparé les deux pays "à des amis et des frères qui sont dans le même bateau", selon la traduction diffusée par la télévision d’Etat vénézuélienne.

"Le meilleur message que cette commission mixte peut donner est l'alliance et l’unité entre les peuples et les gouvernements libres, et cela démontre la défaite et l’échec du système hégémonique mondial", a affirmé M. Nasirzadeh.

Selon ce dernier, le gouvernement américain "est contrarié par le développement de la coopération entre les deux pays qui aspirent à un monde sans hégémonie".

"Les sanctions criminelles, au lieu de diminuer leur esprit de lutte, n’ont fait que renforcer leur esprit combatif", a souligné M. Maduro.

Depuis l'alliance scellée il y a vingt ans entre Caracas et Téhéran, sous l'égide du défunt président vénézuélien et chef de file de la gauche radicale en Amérique latine, Hugo Chavez, auquel M. Maduro a succédé en 2013, les deux pays ont signé quelque 300 accords bilatéraux.

De nouveaux accords ont également été conclus notamment en matière de transfert de technologies iraniennes dans le domaine de l'intelligence artificielle.