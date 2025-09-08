Mahmoud Abbas rencontre Keir Starmer à Londres

Le Premier ministre britannique Keir Starmer (d) et le président palestinien Mahmoud Abbas lors de leur rencontre au 10 Downing Street, le 8 septembre 2025 à Londres

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'est entretenu lundi soir avec Keir Starmer à Downing Street, à Londres, alors que Londres se rapproche de la reconnaissance de l'Etat de Palestine.

Les deux dirigeants ont discuté de "l'urgence de mettre fin aux terribles souffrances et à la famine" à Gaza et de la libération des otages détenus par le Hamas, a indiqué un porte-parole de Downing Street.

M. Abbas a salué "l'engagement" du Royaume-Uni à "reconnaître un Etat palestinien pendant l'Assemblée générale de l'ONU", qui se tient du 9 au 23 septembre à New-York, "à moins qu'Israël ne change de cap", a ajouté le porte-parole.

Fichier vidéo Plusieurs pays dont la France ont annoncé leur intention de reconnaître l'Etat de Palestine lors l'Assemblée générale.

Keir Starmer a annoncé fin juillet que son pays reconnaîtrait l'Etat de Palestine en septembre, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Cette annonce avait été vigoureusement condamnée par Israël.

Lors de leur rencontre, les deux dirigeants ont convenu qu’il n'y aurait "aucun rôle pour le Hamas dans la future gouvernance de la Palestine" et insisté sur la nécessité d'une "solution à long terme" au conflit.

Le président israélien en visite à Londres

Mahmoud Abbas, 89 ans, est arrivé à Londres dimanche soir pour une visite de trois jours. Le mois dernier, les Etats-Unis ont refusé ou révoqué des visas à quelques 80 Palestiniens, dont le président de l'Autorité palestinienne pour l'Assemblée générale de l'ONU.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer (g) accueille le président palestinien Mahmoud Abbas au 10 Downing Street, le 8 septembre 2025 à Londres AFP

Lors de leur entretien, M. Starmer a "salué l'engagement" de M. Abbas "à "réformer l'Autorité palestinienne".

Le président israélien Isaac Herzog est lui aussi attendu au Royaume-Uni. Selon son bureau, il doit quitter Israël mardi "pour une visite officielle à Londres" et devrait être de retour dans son pays vendredi.

Une rencontre avec Keir Starmer n'a pas été confirmée par Downing Street.

Le président israélien "se concentrera", "lors de ses rencontres diplomatiques", sur la libération des otages, "parallèlement à d'autres questions politiques", selon son bureau. Il va rencontrer des membres du Parlement, des leaders d'opinion et des personnalités des médias, a indiqué la présidence israélienne.

Le président israélien Isaac Herzog à Riga, le 5 août 2025 lors d'une visite en Lettonie AFP/Archives

L'objectif de la visite d'Isaac Herzog, qui a un rôle surtout protocolaire, est de montrer sa "solidarité avec la communauté juive, qui subit de violentes attaques et fait face à une vague d'antisémitisme", selon cette source.

Il a été invité "par les principales organisations de la communauté" juive, devant lesquelles il va prononcer des discours dans des conférences dédiées "au soutien" à Israël et "à la lutte contre l'antisémitisme".

Israël considère que reconnaître un Etat palestinien revient à accorder "une récompense au Hamas", après les massacres du 7 octobre 2023 commis par le mouvement islamiste palestinien.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles.

La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 64.522 morts dans la bande de Gaza, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza.