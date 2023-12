Mali : l'otage sud-africain libéré après 6 ans de captivité

Gerko Van Deventer, enlevé par des djihadistes en 2017 a été libéré et se trouve à Alger. Capture d'écran AFP Video

Gerco Van Deventer, un sud-africain de 48 ans, enlevé par des djihadistes en Libye en novembre 2017 puis transféré au Mali, a été libéré après six ans de détention. L'ex-otage français Olivier Dubois avait partagé sa cellule plus d'un an.