Manche: série de naufrages meurtriers de canots de migrants surchargés

Trois naufrages et six morts en une semaine: les drames se succèdent dans la Manche que les migrants, en quête d'Angleterre, tentent de traverser sur des embarcations de fortune toujours plus chargées et alors que Paris et Londres veulent renforcer leur coopération.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un migrant est mort lorsque son embarcation, qui transportait 86 personnes, a fait naufrage au large de Calais (Pas-de-Calais).

Le canot, repéré par les autorités, a fini par demander assistance lorsqu'il s'est trouvé en difficulté vers 01H00 du matin. Un navire patrouilleur des autorités françaises qui s'était rendu à proximité a repêché cinq personnes tombées à l'eau, avant de transférer les autres passagers et constater qu'une personne était inanimée à bord du canot, a rapporté la préfecture de la Mer du Nord et de la Manche (Premar).

Selon une source policière, ce migrant, qui n'a pu être ranimé, serait un jeune homme d'origine soudanaise. Les naufragés se déclarent notamment de nationalités éthiopienne, érythréenne et soudanaise, d'après des éléments récoltés par les pompiers.

Trois personnes qui se trouvaient sur le canot ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur ce naufrage, a indiqué le parquet de Boulogne-sur-Mer à l'AFP.

Ce décès porte à 22 le nombre de migrants qui ont trouvé la mort lors de traversées vers la Grande-Bretagne depuis le début de l'année, d'après le décompte de la préfecture.

Un bilan beaucoup plus lourd que celui de l'ensemble de l'année 2023 où douze migrants étaient décédés dans des circonstances similaires, selon la bilan de la Premar.

Une veste laissée par un migrant, sur la plage de Gravelines, près de Dunkerque, le 26 avril 2024 dans le Nord AFP/Archives

Depuis une semaine, les naufrages se sont enchaînés dans ce bras de mer très fréquenté, où les conditions météorologiques sont souvent difficiles.

Mercredi, une Erythréenne de 32 ans est morte au large de Gravelines (Nord), dans le naufrage d'une embarcation qui transportait 72 personnes. Une centaine de personnes s'est rassemblée à Calais vendredi soir pour lui rendre hommage.

Vendredi dernier, quatre migrants, dont un Somalien de 46 ans, sont morts et des dizaines ont été repêchés, leur embarcation s'étant dégonflée. Soixante-six personnes, Somaliens, Soudanais et Erythréens, se trouvaient à bord selon le parquet de Boulogne-sur-Mer.

"embarcations plus chargées"

Avant ce troisième drame en une semaine, la préfecture du Pas-de-Calais soulignait que le nombre moyen de personnes par embarcation n'avait cessé d'augmenter, passant de 41 en 2022 à "63 ces dernières semaines".

Une banderole avec les noms des migrants morts récemment en tentant de traverser la Manche lors d'un hommage à Calais, le 19 juillet 2024 dans le Pas-de-Calais AFP

"Ce qui caractérise la période, c'est un nombre de personne à bord plus élevé, sur des embarcations qui ne sont pas adaptées", a réagi la coordinatrice de l'association Utopia 56 à Calais.

Elle a accusé "la politique de sécurisation qui engendre des départs plus précipités dus à l'augmentation des moyens de police sur les plages: on a moins de départs mais des embarcations plus chargées".

Vendredi matin, 30 migrants en difficulté sur une embarcation au large de Dunkerque ont été secourus, a indiqué la préfecture maritime. Plusieurs migrants présents sur la même embarcation, souhaitant poursuivre leur route vers l’Angleterre, ont refusé l’assistance, a-t-elle ajouté.

Le gouvernement travailliste britannique, arrivé au pouvoir le 5 juillet, a annoncé la création d'une nouvelle force de sécurité dotée de "pouvoirs antiterroristes" pour lutter contre l'immigration clandestine, thème majeur des dernières législatives.

Le président français Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer se sont engagés jeudi à "renforcer leur coopération en matière de migration irrégulière", en marge d'un sommet avec 40 dirigeants européens.

Le sujet n'est pas seulement "bilatéral": "il s'agit de travailler de manière beaucoup plus efficace avec les pays européens de première entrée et tous les différents pays pour lutter clairement et efficacement contre les passeurs", a plaidé M. Macron, après avoir dit qu'il n'y avait "pas de baguette magique" pour ce faire.

Parmi les plus fréquentés au monde, le détroit du Pas-de-Calais a été le théâtre de nombreux naufrages ces dernières années, le plus meurtrier ayant eu lieu en 2021 quand 27 migrants sont morts noyés.

