Manifestation contre la possible fermeture du consulat américain à Strasbourg

"C'est notre maison mère": une manifestation contre une possible fermeture, sur ordre de l'administration Trump, du consulat américain à Strasbourg, a rassemblé vendredi une soixantaine de personnes, inquiètes de perdre une institution installée dans la ville depuis 1866.

Sur le trottoir opposé au consulat, les manifestants, arborant pour certains le drapeau américain, ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: "Don't abdandon US Citizens in Strasbourg" (N'abandonnez pas les citoyens américains à Strasbourg), "Consulates make America Great" (Les consulats font la grandeur de l'Amérique), "Russia + China will fill the vacuum" (Russie+Chine rempliront le vide) ou encore "Old friends Matter" (Les vieux amis comptent).

Des médias américains ont rapporté ces derniers jours les plans éventuels de l'administration de Donald Trump de fermer plusieurs consulats en France pour réaliser des économies, dont celui de Strasbourg, où travaillent sept personnes. Mais aucune décision n'a été confirmée dans l'immédiat.

"Je suis consternée", déclare à l'AFP Emma Krasnopoler, 27 ans, historienne de l'architecture. "Ce consulat représente plus de 150 années d'amitié entre Strasbourg et les Etats-Unis. Ca représente aussi la protection des intérêts des entreprises américaines à Strasbourg et en Europe, et des relations diplomatiques et amicales avec l'Union Européenne. C'est très important."

Plusieurs manifestants s'inquiètent du maintien de certains partenariats, notamment universitaires, en cas de fermeture du site.

"C'est une présence rassurante, je peux vous dire que c'est important pour les étudiants et leurs parents aux Etats-Unis de savoir qu'il y a cette présence ici", dit Alex Neff, responsable du programme d'échanges universitaires "Access Study Abroad".

Plusieurs élus se sont joints à l'événement pour défendre le maintien des liens entre les Etats-Unis et la région, mais aussi avec les institutions européennes qui siègent à Strasbourg.

"Le consulat américain est un acteur-clé de notre dynamique internationale, facilitant les échanges diplomatiques et économiques, et son départ pourrait avoir des répercussions non négligeables en termes de liens internationaux tissés de longue date entre les États-Unis et le Conseil de l'Europe", a réagi dans un communiqué la maire de la ville, Jeanne Barseghian (EELV).

Cette possible fermeture "est une menace pour nos relations diplomatiques et économiques", a également déclaré sur LinkedIn Franck Leroy, président de la région Grand Est. "Avec d'autres élus, je me mobilise pour son maintien."

"L'information change: Strasbourg est sur la liste, parfois oui, parfois non. Ce qu'on sait, c'est que Marseille reste ouvert, même si cette liste risque de changer", indique Vivianne Beller, vice-présidente de l'association Alsace Etats-Unis.

"C'est notre maison mère. C'est un réseau, ce n'est pas que pour les passeports", se lamente-t-elle. "C'est un acteur de la vie politique, associative, des affaires. Et c'est aussi des amis qui pourraient se faire virer du jour au lendemain."

A Bordeaux, où le consulat est aussi sur la sellette, le maire (EELV) Pierre Hurmic s'est entetenu mercredi avec le consul général des Etats-Unis, Hector Brown. Ce dernier a remercié le maire de son soutien et de sa mobilisation pour le maintien du consulat général dans sa ville.

Il a également transmis la position officielle du Département d'Etat, ainsi formulée: "Nous continuons d'évaluer notre posture globale dans le monde entier pour nous assurer que nous sommes le mieux placé pour relever les défis actuels au nom du peuple américain".