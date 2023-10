Manifestations de retraités pour une revalorisation de 10% des pensions

Quelques rassemblements ont eu lieu mardi à Paris et dans des villes en région, à l'appel de neuf organisations de retraités, pour réclamer une revalorisation de 10% des pensions de retraite.

A Paris, près de 150 personnes se sont rassemblées à proximité de l'Assemblée nationale et des ministères, a constaté l'AFP.

Fichier vidéo "Les retraités ont subi une perte de pouvoir d'achat de 9,6% depuis 2017", a déclaré à l'AFP Marc Bastide, le secrétaire général de l'Union des retraités CGT, l'une des neuf organisations à appeler à la manifestation, aux côtés par exemple des unions de retraités de la FSU, de Solidaires et de la CFE-CGC.

"La revalorisation de 5,2% prévue pour le 1er janvier 2024 ne fera pas le compte", a-t-il ajouté.

A Toulouse, une centaine de personnes sont descendues dans la rue, au centre-ville, brandissant notamment des drapeaux de la FSU, la CGT et de la CFDT, selon un journaliste de l'AFP.

"Retraité: une nouvelle espèce menacée", "Retraités syndiqués et combatifs, pour vivre et non survivre", pouvait-on lire sur des pancartes.

Outre la CGT, la FSU, Sud-Solidaires et la CFE-CGC déjà cités, le groupe des neuf comprend aussi les unions de retraités de FO et la CFTC, la FGR (fédération générale des retraités de la fonction publique), la LSR (Loisirs et solidarités des retraités), et l'UNRPA (Union nationale des retraités et personnes âgées).