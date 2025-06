Marche vers Gaza : des dizaines de militants interpellés au Caire

Des dizaines de militants de diverses nationalités venus en Égypte pour participer à une marche internationale vers Gaza ont été interpellés par les autorités égyptiennes. Certains ont été expulsés et d'autres relachés, ont fait savoir le 11 juin des représentants du collectif "Global march to Gaza".

Ils restent déterminés. Les militants de cette "Global march to Gaza" ne se laissent pas intimider et dans un communiqué publié ce 12 juin déclarent que "la marche internationale (....) des milliers de participants sont déjà arrivés en Egypte, prêts à pour partir à Arish demain et continuer à pied vers Rafah". "Nous espérons pouvoir travailler avec les autorités égyptiennes (...). Nos priorités sont les mêmes: demander la fin du génocide palestinien", poursuit le communiqué.

Voir Gaza : bloqué par la mer, un nouveau convoi humanitaire s'approche par voie terrestre

Israël a pressé les autorités égyptiennes d'interdire tout "acte de provocation" pro-palestinienne sur leur territoire et toute "tentative d'entrée à Gaza".

Tout en réaffirmant l'importance des pressions sur Israël pour lever le blocus du territoire palestinien, les autorités égyptiennes ont fait savoir mercredi que toute forme d'action pro-palestinienne organisée par des "délégations étrangères" exigeait une "autorisation préalable".

Parallèlement à la "Global march to Gaza" qui tablait sur 4.000 participants d'une cinquantaine de pays, un grand convoi de bus, la caravane "Soumoud", réunissant plus d'un millier de personnes traverse actuellement la Libye sous les vivats de la population locale après être partie de Tunis pour rallier la bande de Gaza.

Plus de 200 militants venus de différents pays pour la Global March - dont des Américains, Australiens, Autrichiens, Hollandais, Espagnols, Français, Marocains, Tunisiens ou Sud-Africains - ont été interpellés ces derniers jours à leur hôtel ou retenus à leur arrivée à l'aéroport du Caire ces derniers jours, selon Seif Abu Kishk, un porte-parole du collectif.

Voir Gaza : la caravane solidaire peut-elle arriver à Gaza ?

"Honte à vous, honte à vous, vous avez vendu Gaza pour des dollars", ont chanté des militants algériens expulsés sur le tarmac de l'aéroport du Caire, dans une vidéo postée sur le compte instagram de la délégation algérienne de la Global March.

"Déportation illégale"

La délégation des Pays Bas a condamné sur Instagram "la déportation illégale et le traitement inhumain des militants néerlandais pacifiques (...) venus participer à une mission humanitaire".

Un avocat mobilisé pour le collectif a transmis à l'AFP une vidéo montrant des militants expulsés, chantant en français à bord d'un avion retour: "Le monde est solidaire avec toi... Gaza, Gaza".

"Des dizaines de citoyens grecs" ont été interceptés à l'aéroport "bien qu'ils aient présenté toutes les pièces justificatives requises, respecté la loi et suivi les procédures", ont été "détenus à l'aéroport pendant dix heures" puis relâchés "grâce aux pressions politiques et juridiques", a pour sa part affirmé la délégation grecque dans un communiqué.

Le collectif "Global March to Gaza" a assuré le 11 juin au cours d'une conférence de presse avoir envoyé "il y a plusieurs semaines" une demande d'autorisation officielle au Caire et dans les ambassades des différents pays impliqués, mais "sans réponse officielle" jusqu'à présent.

"On attend une prise de position de l'État français et de l'État égyptien mais personne ne répond clairement", a déclaré à l'AFP Catherine Le Scolan-Quéré la porte-parole de la délégation française.

La Global March prévoit de traverser en bus le Sinaï, une région désertique sous haute surveillance, aux routes ponctuées de barrages militaires, pour rallier la ville d'Arish, à plus 350 km à l'est du Caire puis de marcher sur les 50 derniers km jusqu'à la partie égyptienne de Rafah.

Après 20 mois de guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien, Israël fait face à une pression internationale croissante pour autoriser davantage d'aide dans ce territoire palestinien afin de pallier les pénuries généralisées de nourriture et produits de première nécessité.