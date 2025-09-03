Marco Rubio au Mexique pour faire entendre les exigences américaines

Le
03 Sep. 2025 à 01h32 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Shaun TANDON
© 2025 AFP
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio lève le pouce à son arrivée à l'aéroport international Felipe Ángeles à Mexico le 2 septembre 2025 au début d'une visite au Mexique

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio lève le pouce à son arrivée à l'aéroport international Felipe Ángeles à Mexico le 2 septembre 2025 au début d'une visite au Mexique

AFP
YURI CORTEZ
Partager 3 minutes de lecture

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio est arrivé mardi au Mexique pour son premier voyage officiel dans le pays, au moment où l'administration Trump accentue sa lutte contre le narcotrafic.

Il a atterri dans la soirée à l'aéroport Felipe Angeles de la capitale mexicaine, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Cette visite intervient quelques heures après que Donald Trump a annoncé la mort dans une frappe américaines de 11 "narcoterroristes" à bord d'un bateau qui venait de quitter le Venezuela. Washington a déployé sept bâtiments de guerre dans les Caraïbes au motif de lutter contre le narcotrafic international.

Avant de s'envoler, M. Rubio a rappelé la détermination de Donald Trump à utiliser "toute la puissance" des Etats-Unis pour "éradiquer" les cartels de la drogue, dont ne partie de la production transite par le Mexique.

A Mexico, le chef de la diplomatie américaine doit rencontrer mercredi la présidente Claudia Sheinbaum, qui a jusqu'à présent réussi à préserver une entente cordiale avec Washington malgré des pressions répétées sur les questions migratoire et de lutte contre les cartels de narcotrafiquants.

M. Rubio doit ensuite se rendre en Equateur, dirigé par un allié de Donald Trump, le président Daniel Noboa.

Le département d'Etat a indiqué que lors de ces deux étapes M. Rubio entendait faire pression pour "des actions rapides et décisives afin de démanteler les cartels, stopper le trafic de fentanyl, mettre fin à l'immigration illégale" et contrer l'influence "malveillante" de la Chine.

Mme Sheinbaum a toutefois rappelé qu'elle entendait poser des limites aux velléités interventionnistes américaines au Mexique.

- Souveraineté et "collaboration" -

"Les Etats-Unis n'agiront pas seuls", a-t-elle déclaré à la presse. "Nous n'accepterons pas la subordination. Seulement une collaboration entre nations sur un pied d'égalité", a-t-elle martelé, précisant travailler à un accord en ce sens.

Claudia Sheinbaum a jusqu'à présent toujours veillé à se montrer conciliante avec les Etats-Unis, comme son prédécesseur Andres Manuel Lopez Obrador, issu du même parti de gauche, lors du premier mandat de Trump.

Menacé de lourdes surtaxes douanières, le Mexique coopère notamment dans la gestion des flux migratoires et a accepté l'extradition de fugitifs recherchés par la justice américaine.

Deuxième économie d'Amérique latine après le Brésil, le pays a également pris des mesures pour réduire les importations chinoises, réduisant les possibilités d'accès de celles-ci au marché américain.

Mme Sheinbaum "a été catégorique dans la défense de la souveraineté mexicaine, tout en tendant la main aux Etats-Unis pour voir où ils peuvent collaborer", résume Jason Marczak, du think tank Atlantic Council à Washington.

M. Trump a exprimé son respect pour Mme Sheinbaum et a rendu hommage à une de ses idées pour lutter contre le fentanyl, cette puissante drogue qui fait des ravages aux Etats-Unis.

La stabilité dans la relation contraste fortement avec les virulentes critiques formulées par Donald Trump envers les dirigeants vénézuélien, colombien et brésilien, tous de gauche.

Mais le milliardaire américain est rejeté par 91% des Mexicains, selon une enquête du Pew Research Center publiée en juillet, qui lui reprochent notamment d'avoir assimilé les sans-papiers à des violeurs et de poursuivre la construction d'un mur entre les deux pays.

Elue l'an passé, Claudia Sheinbaum est pour sa part plébiscitée pour sa diplomatie et sa gestion des affaires du pays, trois quarts des Mexicains se disant satisfaits de sa politique.

International
MEXIQUE

Dans le même thème - International

Eric Mouzin, le père d'Estelle Mouzin, arrive à la cour d'assises pour assister au procès de Monique Olivier, ex-femme du tueur en série Michel Fourniret, le 14 décembre 2023 à Nanterre, près de Paris
International

Disparition d'Estelle Mouzin: décision attendue sur l'éventuelle responsabilité de l'Etat

Cette photo distribuée par l'agence d'État russe Sputnik, montre le président russe Vladimir Poutine marchant avec le président chinois Xi Jinping, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif avant un défilé mili
International

Kim, Poutine et Xi assistent ensemble à un défilé en forme de défi à l'Occident

Le président américain Donald Trump lors d'un point presse à la Maison Blanche, à Washington, aux Etats-Unis, le 2 septembre 2025
International

Une frappe américaine tue 11 "narcoterroristes" sur un bateau parti du Venezuela, affirme Trump

19.42847, -99.12766

À la une

International

Pourquoi le brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen envoie un "avertissement sévère à l'UE"

International

Kim Jong Un rejoint Xi et Poutine qui célèbrent leur relation "stratégique" à Pékin

International

Journalistes tués en Syrie : Bachar al-Assad visé par un mandat d’arrêt français, 13 ans après le bombardement du centre de presse

International

Israël intensifie ses préparatifs en vue d'une offensive sur Gaza-ville

International

Brésil : le procès de Bolsonaro entre dans sa phase finale

International

Après la France et le Canada, la Belgique envisage de reconnaître l'état de Palestine

Société

La terre tremble à nouveau en Afghanistan, déjà endeuillé par l'un de ses pires séismes

Sport

La boxeuse Imane Khelif porte plainte contre World Boxing: retour sur une affaire qui agite le monde du sport

Défense européenne

381 milliards d’euros en 2025: vers des "sommes record" dépensées par l'UE pour sa défense

Société

Burkina Faso : jusqu'à 5 ans de prison pour les homosexuels