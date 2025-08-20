Marine Tondelier appelle à soutenir le mouvement du 10 septembre, mais refuse la récupération

Le
20 Aoû. 2025 à 09h10 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La cheffe des Ecologistes Marine Tondelier prend la parole lors d'une manifestation contre la réforme de l'audiovisuel public à Paris le 30 juin 2025

AFP/Archives
JULIEN DE ROSA
La cheffe des Ecologistes Marine Tondelier estime que "l'avenir de notre pays se joue dans (les) mouvements d'ampleur annoncés à la rentrée", comme le mouvement de blocage du 10 septembre, et appelle mercredi dans Libération à les soutenir, tout en refusant toute "récupération".

Interrogée pour savoir si elle soutenait le mouvement du 10 septembre, Marine Tondelier a expliqué avoir "plaidé dès le mois de juillet" auprès des instances de son parti "pour que nous soyons en soutien de cette mobilisation mais aussi de toutes les autres qui se préparent avec les partenaires sociaux".

Elle considère que "l'avenir de notre pays se joue dans ces mouvements d'ampleur annoncés à la rentrée", mais dit détester "la récupération", alors que La France insoumise a déjà appelé les Français à se joindre au mouvement.

"Je le dis à tous les partis : hors de question de tout gâcher en organisant une compétition de nombre de drapeaux ou de mettre les manifestants mal à l'aise parce qu'ils qui auraient l'impression de marcher dans les pas de tel ou tel candidat à la présidentielle", a-t-elle insisté.

"Les Ecologistes seront de toutes les initiatives", a-t-elle insisté auprès de l'AFP, mais selon elle, le scénario idéal serait "qu'il y ait un maximum de partis politiques et un maximum d'organisations syndicales, environnementales, sociales qui appellent pour que la mobilisation soit massive et transcende complètement les clivages politiques habituels".

"Concentrée et déterminée" pour cette rentrée politique qui débute jeudi avec les journées d'été des Ecologistes à Strasbourg, Marine Tondelier plaide dans Libération pour la censure du gouvernement Bayrou.

"Quand François Bayrou a été nommé, j'ai dit que la simple présence de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur justifiait déjà une motion de censure. Depuis, chaque jour qui passe, ce gouvernement nous a donné de nouvelles raisons de le censurer", explique-t-elle.

Rappelant la récente loi Duplomb, adoptée début juillet, qui a fait l'objet d'une pétition signée par plus de 2 millions de personnes contre une disposition qui prévoyait la réintroduction d'un pesticide interdit, elle considère que "le gouvernement est allé trop loin dans l'irresponsabilité".

"L'+écologie à la française+ promise par Macron était déjà peu convaincante et inopérante. Elle s'est transformée, avec le gouvernement Bayrou, en écocide", déplore Mme Tondelier, qui sort début octobre un livre intitulé "Demain si tout va bien !" (Albin Michel).

Le corps du streamer Jean Pormanove, décédé lundi lors d'un live sur la plateforme Kick, sera autopsié jeudi matin
International

Mort en direct d'un streamer: autopsie jeudi, auditions et saisies

Vue aérienne de l'église en bois de Kiruna lors de son déplacement, à Kiruna, en Suède, le 19 août 2025
International

Suède: la célèbre église en bois rouge de Kiruna se rapproche de son nouvel emplacement

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls (C), le Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Jacques Billant (à sa droite), lors d'une rencontre avec les responsables provincieaux et les maires du territoire, le 20 août 2025 à Nouméa. and membe
International

Nouvelle-Calédonie: Valls appelle à "saisir l'opportunité" de l'accord de Bougival

