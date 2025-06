Marion Maréchal sera jugée pour diffamation contre une école musulmane

L'eurodéputée Marion Maréchal, ex-Reconquête !, sera jugée le 2 septembre pour diffamation à l'encontre de l'association Valeurs et réussite, qui pilote une école musulmane hors contrat à Valence, a-t-on appris lundi de source proche du dossier.

Elle devra répondre devant le tribunal de Valence de propos prononcés en 2023 sur les réseaux sociaux (TikTok et Instagram).

Elle y accuse l'association d'être affiliée à la confrérie islamiste des Frères musulmans et ces derniers d'avoir "le même objectif qu'Al Quaida et Daesh", selon un document judiciaire consulté par l'AFP.

Valeurs et réussite, qui a déposé plainte début 2024, gère une école accueillant une quarantaine d'élèves.

En 2022, elle a souhaité acquérir un terrain de la commune mis en vente, mais le magazine satirique Charlie Hebdo a publié un article faisant le lien entre l'association et les Frères musulmans.

Cet article a suscité la polémique et mené, selon l'association, à l'annulation de la vente du terrain, pourtant votée par la ville, après une intervention de la préfecture.

Valeurs et Réussite a alors poursuivi Charlie Hebdo, qui a été relaxé en appel. La justice a estimé que "l'imputation de proximité entre l'école et les Frères musulmans (...) relève du libre débat d'idées" et d'un "jugement de valeur infiniment subjectif". Elle a aussi rappelé que le mouvement des Frères musulmans n'est pas interdit en France.