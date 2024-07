Matignon: Faure (PS) veut trancher par vote entre Bello et Tubiana

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure a de nouveau réclamé jeudi un vote, refusé par les Insoumis, pour que les députés du Nouveau Front populaire tranchent entre les deux seules candidatures "sur la table" pour Matignon selon lui, Huguette Bello et Laurence Tubiana.

"Il y a des candidatures qui ont été posées sur la table, il n'y en a plus aujourd'hui, à ma connaissance, que deux potentielles, celle d'Huguette Bello qui s'est retirée mais qui peut-être pourrait revenir et puis celle de Laurence Tubiana. Et bien, il y a deux candidatures, soumettons-les au vote", a-t-il déclaré sur BFMTV/RMC.

L'actuelle présidente de la région Réunion Huguette Bello lors d'un meeting LFI à Villepinte, le 16 mars 2024 en Seine-Saint-Denis AFP/Archives

"Je suis moi-même lassé par la durée que prend cette discussion et donc je souhaite que nous puissions maintenant trancher et arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Et donc pour trancher, il faut un vote", a-t-il insisté, une option que rejettent les Insoumis.

"Quand on est élu député, c'est pour faire quoi dans la vie ? C’est pour pouvoir justement être de ceux qui tranchent en lieu et place des Français", a-t-il plaidé.

Mais, au même moment sur LCI, la cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot a réaffirmé l'opposition de son groupe NFP à un tel vote.

L'universitaire Laurence Tubiana, lors d'une interview pendant la COP27 à Charm el-Cheikh le 6 novembre 2022 AFP/Archives

"Si nous commençons à faire un vote des députés, à ce moment-là, il faudra le faire pour le Premier ministre, puis il faudra le faire sur le ministre de l'Intérieur, sur le ministre des Affaires étrangères...", a-t-elle dit.

M. Faure a également critiqué le comportement de la patronne des écologistes Marine Tondelier qui a vivement critiqué les divisions de la gauche sur cette candidature à Matignon.

"Je trouve toujours curieux d'avoir des gens qui participent à ces débats et qui ensuite font comme s'ils en étaient extérieurs", a-t-il souligné.

"Je continue à parler avec les Insoumis. J'ai continué à parler avec les écologistes, avec les communistes. Le téléphone existe et les rencontres continuent. Et il n'y a jamais eu d'interruption" des négociations comme le prétend Marine Tondelier, a-t-il ajouté en regrettant "le cinéma" que "chacun cherche à faire".

M. Faure a par ailleurs de nouveau exclu que des socialistes puissent participer à "une coalition des contraires" avec le bloc central ou le camp présidentiel et assuré que la gauche censurerait un gouvernement avec un Premier ministre de droite, "une idée complètement loufoque".

Réunis jeudi matin en assemblée générale, les députés socialistes et apparentés, qui soutiennent la candidature de Laurence Tubiana, se sont également positionnés à l'unanimité pour "un vote des députés des quatre groupes de gauche pour la désignation du Premier ministre" et ce, "dans les plus brefs délais".