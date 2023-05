Mayotte : "chaque être humain mérite de voir ses droits respectés"

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

Des milliers de migrants sont installés à Mayotte. La France a lancé une opération baptisée Wuambushu pour rétablir l'ordre et lutter contre l'immigration illégale et les Comores refusent de reprendre les expulsés. On en parle avec Danien Carême, député européen dans le groupe des Verts.