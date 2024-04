Meilleure baguette de Paris: une boulangerie du XIe devient fournisseur de l'Elysée

Une boulangerie du 11e arrondissement de Paris a remporté jeudi l'édition 2024 de la meilleure baguette de la capitale, devenant ainsi le nouveau fournisseur de l'Elysée pour l'année à venir.

Le lauréat est "Xavier Netry, de la boulangerie Utopie, dans le 11e", a annoncé à l'AFP le service de presse de la mairie de Paris.

Ce concours coorganisé par la ville et le Syndicat des boulangers-pâtissiers du Grand Paris vise à l'évaluation de baguettes tradition sous cinq critères: la cuisson, le goût, la mie, l'alvéolage et l'aspect.

Une tâche confiée à six Parisiens et Parisiennes tirés au sort, un adjoint et deux professionnels.

Des baguettes présentées lors du concours de la meilleure baguette de tradition de Paris, à Paris le 25 avril 2024 AFP

Entre leurs mains, les produits présentés ont dû respecter certaines règles. A savoir: une taille comprise entre 50 et 55 cm, "peser entre 250 et 270 grammes et une teneur en sel d'un niveau de 16,8 grammes par kilo de farine".

En remportant cette récompense, Xavier Netry devient le fournisseur de l'Elysée pendant un an et empoche la somme de 4.000 euros.

Le prix lui sera remis le 7 mai, lors de la fête du pain, par la maire de Paris Anne Hidalgo.