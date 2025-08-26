Mélenchon reconnaît "une montée de l'antisémitisme" en France

Jean-Luc Mélenchon a reconnu mardi "une montée de l'antisémitisme" en France depuis les attaques du Hamas le 7 octobre 2023, tout en estimant que l'antisémitisme est "encouragé" par "l'assimilation" qui est faite avec les critiques à l'encontre du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu.

"Nous sommes malheureusement dans un pays où l'antisémitisme a été encouragé par l'assimilation qui a été faite avec la critique de M. Netanyahu et ceux qui le critiquaient ont été traités d'antisémites, le pape, le secrétaire général de l'ONU et même le président Macron qui en quelque sorte a été l'arroseur arrosé de cette histoire", a déclaré le leader de La France insoumise sur France inter.

"Oui, il y a une montée de l'antisémitisme dans notre pays", a ajouté M. Mélenchon qui avait écrit il y a quelques mois que "l'antisémitisme reste résiduel en France" et est régulièrement accusé d'entretenir volontairement une certaine ambiguïté sur cette question.

Le leader insoumis s'est aussi déclaré "totalement solidaire du président de la République" face aux critiques de l'ambassadeur américain en France Charles Kushner sur "l'absence d'action suffisante" contre l'antisémitisme d'Emmanuel Macron.

"Il est inadmissible que la mode soit devenue que l'ambassadeur d'Israël se prononce sur la politique intérieure de la France. Il est insupportable que l'ambassadeur des États-Unis en fasse autant. Que veulent ces gens à la fin ? Décider de la politique de notre pays à notre place ?", a dénoncé M. Mélenchon.

Le chef de l'Etat, dont l'intention de reconnaître un État palestinien ulcère Israël et les États-Unis, "a bien fait de convoquer cet ambassadeur et j'estime que le mieux serait que cet ambassadeur rentre chez lui", a-t-il ajouté.

Lundi, le représentant de M. Kushner, absent, s'est vu signifier que les critiques émises "constituaient une ingérence dans les affaires intérieures (de la France) et dressaient un constat qui ne correspondait pas à la réalité".

Benjamin Netanyahu avait lui-même accusé le 19 août Emmanuel Macron "d'alimenter le feu antisémite" avec son intention de reconnaître l'Etat palestinien lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU fin septembre.

Les actes antisémites sont en nette progression en France depuis le 7 octobre 2023, date des attaques sans précédent du Hamas contre Israël et du déclenchement de la guerre à Gaza.

Entre janvier et juin 2025, 646 actes antisémites ont été recensés en France, en baisse de 27% par rapport au premier semestre 2024, selon des chiffres diffusés lundi par le ministère de l'Intérieur. Mais ils représentent plus du double que les 304 actes recensés entre janvier et juin 2023.