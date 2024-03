Menace au collège: Belloubet loue "l'efficacité" des procédures anti-intrusion

La ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Nicole Belloubet (c), s'adresse à la presse après avoir participé à des discussions sur la sécurité scolaire à la mairie de Chenôve, le 18 mars 2024 en Côte d'Or

La ministre de l'Éducation Nicole Belloubet s'est félicitée lundi de "l'efficacité" des procédures anti-intrusion qui ont "permis sans doute de sauver des vies" dans un collège près de Dijon, où un élève a menacé sa principale vendredi avec un couteau.

"Ce qui s'est passé à Chenôve marque et montre à quel point les procédures ont été efficaces et ont permis sans doute de sauver des vies", a déclaré Mme Belloubet, en déplacement au collège Edouard-Herriot dans cette banlieue sensible.

Vendredi, un collégien de 15 ans a menacé avec un couteau sa principale et un agent, sans faire de blessés, les deux personnels ayant pu fuir et déclencher l'alerte anti-intrusion. La police, qui patrouillait à proximité, a arrêté l'élève dans la demi-heure.

Tout en louant "les procédures de sécurité qui ont bien fonctionné", la ministre a souhaité voir "ce que nous pouvons, le cas échéant, améliorer" pour faire face à ces violences, "reflet de la société". Elle a ainsi annoncé la tenue "cette semaine" d'un comité autour du Premier ministre, avec les ministres de l'Intérieur, de la Justice et elle-même.

Elle a également reconnu le besoin de "constamment améliorer" la prise en charge des "élèves hautement perturbateurs" par des "dispositifs adaptés et individualisés".

Interrogée sur le manque de personnel pour ce faire, souvent pointé du doigt par les syndicats, elle dit "travailler" pour que "les personnels médicaux et paramédicaux puissent être recrutés avec plus de facilité".

Fichier vidéo L'élève de 15 ans accusé de la menace au couteau a été mis en examen, dimanche, notamment pour "tentative d'homicide volontaire sur un enseignant", et placé en détention provisoire.

Décrit comme "difficile", le collégien a donné des versions contradictoires de son mobile, affirmant avoir voulu "planter" sa professeur d'anglais, cours dont il avait été exclu,avant de se raviser, puis de déclarer avoir été "recruté par des connaissances pour la tuer et trois autres membres (du collège)".

Mais ces déclarations ne sont "corroborées par aucun élément et pourraient être en lien avec une volonté de se donner de l'importante, ce qui a été confirmé par un expert psychiatre", a indiqué dimanche le procureur de la République à Dijon, Olivier Caracotch.

Le parquet antiterroriste, qui n'a jamais été saisi, "accorde un crédit très relatif à cette dernière version", selon lui.