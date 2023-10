Mer de Chine: Manille et Pékin se rejettent la responsabilité après deux collisions

Les Philippines et la Chine se sont mutuellement accusés dimanche de deux collisions entre des navires chinois et des bateaux philippins en mission de ravitaillement des troupes philippines sur un poste isolé en mer de Chine méridionale contestée.

Les incidents se sont produits dans les Spratleys, à environ 25 kilomètres de l'atoll Second Thomas Shoal, dans lequel la marine philippine est stationnée et où Pékin déploie des navires pour faire valoir ses revendications sur la quasi-totalité de la mer.

"Les manœuvres de blocage dangereuses du navire 5203 des garde-côtes chinois l'ont fait entrer en collision avec le bateau de ravitaillement (...) sous contrat avec les forces armées des Philippines", a déclaré un groupe de travail gouvernemental.

De son côté, la Chine a affirmé que la "légère collision" s'est produite après que le bateau de ravitaillement a ignoré "de multiples avertissements et a délibérément croisé les forces de l'ordre de manière non professionnelle et dangereuse", a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV, citant le ministère des Affaires étrangères.

Lors d'un autre incident, un navire des garde-côtes philippins qui escortait la mission de ravitaillement a été "heurté" par ce que la force opérationnelle a décrit comme un "navire de la milice maritime chinoise".

Pékin a toutefois accusé le bateau philippin d'avoir "délibérément" causé une collision en faisant marche arrière de manière "préméditée" en direction d'un navire de pêche chinois.

Une vidéo diffusée par l'armée philippine montre que la proue du navire des garde-côtes chinois et la poupe du navire de ravitaillement se sont brièvement touchés.

Ensuite, le navire philippin a poursuivi sa route sans que l'on puisse déterminer s'il y avait eu des dégâts.

Dépendant des missions de ravitaillement

L'atoll Second Thomas se situe à environ 200 km de l'île philippine de Palawan et à plus de 1.000 km de la grande île chinoise la plus proche, Hainan.

En 1999, les Philippines avaient délibérément fait s'échouer un bateau militaire, le BRP Sierra Madre, sur l'atoll, dans le but d'en faire un avant-poste et d'affirmer leurs prétentions de souveraineté face à la Chine.

Le navire de la marine philippine BRP Sierra Madre échoué, le 23 avril 2023, près de l'atoll Second Thomas Shoal, dans les îles Spratleys, en mer de Chine méridionale contestée AFP/Archives

Le navire est depuis une source de tensions entre Pékin et Manille. Les membres de l'infanterie de marine philippine présents à bord dépendent de missions de ravitaillement pour survivre.

Dans son communiqué, Manille a précisé qu'un second navire de ravitaillement a pu atteindre le BRP Sierra Madre échoué et "réapprovisionner avec succès nos troupes et le personnel qui y sont stationnés".

"Le groupe de travail national pour la mer des Philippines occidentales condamne avec la plus grande fermeté les dernières actions dangereuses, irresponsables et illégales menées ce matin par la GCC (la garde côtière chinoise, ndlr) et la milice maritime chinoise", ajoute le communiqué.

Il affirme également que le navire des garde-côtes chinois a mis en danger la sécurité de l'équipage du bateau de ravitaillement.

Washington condamne la "dernière perturbation"

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale malgré les prétentions rivales des Philippines, du Vietnam ou encore de la Malaisie, faisant fi d'un jugement international de 2016 en sa défaveur.

Carte de la mer de Chine méridionale localisant les zones disputées entre la Chine, les Philippines, la Malaisie, Brunei, Taïwan et le Vietnam AFP/Archives

La Chine a déclaré que "la responsabilité des incidents de dimanche incombe entièrement aux Philippines".

Alors que Pékin revendique avec toujours plus d'assurance sa souveraineté sur ces eaux, des responsables et des experts ont mis en garde contre les risques de collision.

"C'est exactement le genre d'événement qui peut se produire compte tenu de leurs manœuvres dangereuses", a observé Jay Batongbacal, directeur de l'Institut des affaires maritimes et du droit de la mer de l'université des Philippines.

M. Batongbacal a estimé que les garde-côtes chinois avaient délibérément heurté le navire de ravitaillement philippin pour tester la détermination des Etats-Unis et voir comment Manille réagirait.

"On ne heurte pas accidentellement un autre navire en pleine mer", a-t-il souligné auprès de l'AFP.

Les Philippines, alliés de longue date des Etats-Unis, ont des avant-postes sur des récifs et îles des Spratleys, dont le Second Thomas Shoal.

L'ambassadrice américaine à Manille, MaryKay Carlson, a déclaré que les Etats-Unis condamnaient "la dernière perturbation par la Chine d'une mission de ravitaillement philippine légale" qui mettait "la vie des membres des forces armées philippines en danger".

Les tensions entre Manille et Pékin se sont exacerbées en août lorsque des navires des garde-côtes chinois ont utilisé des canons à eau contre une mission philippine de ravitaillement sur le récif, empêchant l'un des bateaux de livrer sa cargaison.

En avril, un navire chinois a manqué de peu d'entrer en collision avec un navire beaucoup plus petit des garde-côtes philippins dans la même zone.