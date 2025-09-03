Mercosur: l'UE pousse les 27 à valider l'accord, avec un geste pour Paris

La vice-présidente pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'UE, Kaja Kallas, à gauche, et le commissaire européen chargé du commerce et de la sécurité économique, Maros Sefcovic, à droite, tiennent une conférence de presse sur le Mercosur, à Bruxelles, le 3 septembre 2025

La France va-t-elle donner son feu vert? La Commission européenne a appelé mercredi les 27 à approuver rapidement l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, en promettant des garanties "robustes" aux agriculteurs, dont Paris s'est félicité.

Les commissaires européens ont validé en milieu de journée le texte de l'accord, première étape avant de soumettre ce traité de libre-échange aux Etats membres et aux eurodéputés.

Bruxelles espère obtenir leur aval avant fin décembre, tant que le Brésilien Lula occupe la présidence tournante du Mercosur.

Jusqu'ici, la France menait la fronde au sein des 27. Pour la convaincre et rassurer les agriculteurs européens, la Commission promet désormais de compléter l'accord par un "acte juridique" renforçant les mesures de sauvegarde pour "les produits européens sensibles".

L'exécutif européen s'engage à intervenir en cas d'impact négatif des importations sur certaines filières, comme le boeuf, la volaille, le sucre et l'éthanol.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, affirme avoir "écouté attentivement" agriculteurs et États membres. "Nous avons mis en place des garanties encore plus solides, juridiquement contraignantes, pour les rassurer", a-t-elle souligné sur le réseau social X.

Des mesures immédiatement saluées à Paris. La porte-parole du gouvernement Sophie Primas s'est réjouie que l'Union européenne "ait entendu les réserves" françaises.

Des éleveurs et des membres de la Fédération nationale bovine manifestent près de l'ambassade du Brésil à Paris, le 9 juillet 2025 AFP/Archives

Le gouvernement a encore "besoin d'analyser cette clause de sauvegarde", a-t-elle nuancé.

Bruxelles ne cesse de marteler la nécessité de diversifier les partenariats avec des "alliés fiables", alors que la concurrence est féroce avec la Chine et que les taxes douanières sur les produits européens augmentent dans les Etats-Unis de Donald Trump.

Cet accord doit notamment permettre à l'Union européenne d'exporter davantage de voitures, de machines, de vins et de spiritueux en Argentine, au Brésil, en Uruguay et au Paraguay.

En retour, il faciliterait l'entrée de viande, sucre, riz, miel ou soja sud-américains, au risque de fragiliser certaines filières agricoles européennes.

"Trahison"

Depuis la conclusion des négociations en décembre dernier, les syndicats des agriculteurs de l'UE sont vent debout.

Le Copa-Cogeca, lobby agricole européen, a dénoncé "un passage en force politique" de la Commission, "profondément dommageable".

Une mobilisation d'agriculteurs est annoncée jeudi à Bruxelles.

L'exécutif européen remet le dossier du Mercosur sur la table au moment où la France est plongée dans une nouvelle tempête politique. Le gouvernement pourrait tomber lundi lors d'un vote de confiance très mal engagé pour le Premier ministre François Bayrou.

Dans l'opposition, le RN dénonce déjà une "trahison" d'Emmanuel Macron si Paris change de pied sur le Mercosur, tandis que LFI fustige une "capitulation" de la France. Au Parlement européen, ces partis d'extrême droite et de gauche radicale ont chacun annoncé leur intention de déposer une motion de censure contre Ursula von der Leyen, aux chances de succès quasi nulles.

Avec des sociaux-démocrates et des Verts, l'eurodéputé centriste Pascal Canfin a lancé quant à lui une initiative transpartisane pour tenter de "suspendre l'adoption" de l'accord, "en l'absence de transparence et de garanties claires".

L'un des sujets sensibles concerne les normes sanitaires et environnementales. Les agriculteurs européens accusent leurs concurrents latino-américains de ne pas respecter les normes de l'UE, faute de contrôles suffisants.

Le président français Emmanuel Macron (d) et le chancelier allemand Friedrich Merz se serrent la main avant une réunion à Toulon, dans le sud-est de la France, le 29 août 2025 POOL/AFP/Archives

Mais l'accord avec le Mercosur compte aussi de nombreux partisans en Europe, à commencer par l'Allemagne qui veut offrir de nouveaux débouchés à ses entreprises industrielles.

Selon Bruxelles, il permettrait aux exportateurs européens d'économiser plus de 4 milliards d'euros de droits de douane par an en Amérique latine, dans une zone de libre-échange rassemblant 700 millions de consommateurs de part et d'autre de l'Atlantique.

Si la France maintient son opposition à l'accord, elle ne pourra pas le faire capoter à elle seule. Il lui faudrait réunir une "minorité de blocage", soit au moins quatre Etats représentant plus de 35% de la population de l'Union européenne.

L'ajout de cet "acte juridique" par la Commission mercredi ne nécessite pas de renégociation avec les pays du Mercosur, mais les Européens devront tout de même rassurer leurs partenaires latino-américains, inquiets d'une éventuelle brèche dans l'accord conclu en décembre.