Météo: épisode méditerranéen intense, les Alpes-Maritimes en vigilance rouge

Un épisode méditerranéen intense est attendu vendredi sur le sud-est de la France, où les Alpes-Maritimes ont été placées en vigilance rouge pluie-inondation en raison du passage de la tempête Aline accompagnée de fortes pluies, selon Météo-France.

Cette vigilance rouge doit durer jusqu'à 10H00, précise l'établissement public. Les Alpes-Maritimes sont également en vigilance orange crues et vagues-submersion.

Les départements en vigilance orange sont: les Bouches-du-Rhône, le Var, la Corse-du-Sud, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et l'Ardèche.

De fortes rafales sont attendues, d'abord sur le pourtour du golfe du Lion, puis sur le quart sud-est avec parfois jusqu'à 100-120 km/h autour de la vallée du Rhône et un risque de phénomène tourbillonnaire sur la Côte d'Azur.

Fichier vidéo Cet épisode risque de s'accompagner encore de fortes rafales de sud en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec de fortes vagues sur le littoral de la PACA et de la Corse-du-Sud.

Progressivement l'après-midi, les pluies régresseront vers les frontières du nord et le relief de l'est, des conditions plus calmes reviendront sur le quart nord-est et sur le pourtour méditerranéen.

Le temps est également perturbé sur l'ouest du pays: avec des averses dès le matin sur la façade océanique, puis jusqu'à la région parisienne, le Centre et le Massif central.

Dans les départements côtiers de la Nouvelle-Aquitaine, les rafales atteindront 70 à localement 90 km/h dans l'intérieur, jusqu'à 100 à 120 km/h en bord de mer.

Les températures s'inscriront entre 9 et 14 degrés en général, entre 15 et 18 en bord de Méditerranée, davantage en Corse. En journée, elles atteindront 15 à 19 degrés, 19 à 23 en Occitanie et PACA et localement 26-28 en Corse.