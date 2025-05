Météo-France: un été "plus chaud que la normale" est le scénario le "plus probable"

Des températures plus chaudes que la normale sur la France constituent le scénario le "plus probable" pour cet été (juin-août), en particulier en Corse, indique mardi Météo-France dans ses tendances à trois mois.

Pour juin, juillet et août, période qui correspond à l'été météorologique, "des conditions plus chaudes que la normale sont les plus probables, associées à la tendance du changement climatique sur l'Europe", indique l'établissement public.

"Toutefois, des épisodes ponctuels plus frais ne sont pas exclus", détaille Météo-France.

Ces tendances moyennes à trois mois, mises à jour mensuellement, ne sont pas des prévisions et ne préjugent pas de canicules ou de records.

La probabilité d'un scénario plus chaud que les normales (sur la période de référence 1991-2020) a été établi à 50% pour la France métropolitaine (60% pour la Corse), contre seulement 20% pour un scénario plus frais (10% en Corse), selon les météorologues. La probabilité que les températures soient conformes aux normales de saison est estimée à 30%, par l'observatoire.

En revanche, pour les pluies, "aucun scénario n'est privilégié sur la France et une très large partie de l'Europe", selon le bulletin.