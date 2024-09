Météo: quatre départements en vigilance orange pluie-inondation

La Corrèze a été placée en vigilance orange pluie-inondation, a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin, qui maintient trois départements du centre-est, l'Ain, le Jura et la Haute-Savoie, déjà concernés par cette vigilance, pour la journée de jeudi.

Sur le département de la Corrèze, "on attend ce jeudi des cumuls entre 50 et 60 mm de pluie sur une très large partie du département et pouvant atteindre localement 60 à 80 mm sur la Haute-Corrèze", indique le service météorologie.

La perturbation pluvieuse observée mercredi à l'ouest "se déplace jeudi le long d'un axe Bordelais-Limousin-Jura-Alpes du Nord où elle stationne pendant plusieurs heures en donnant des pluies par moments soutenues", en particulier sur les trois départements du centre-est placés en vigilance orange, explique Météo France.

Ces pluies qui s'annoncent intenses avec des cumuls importants surviennent "dans un contexte de sols déjà bien humides pour la saison" et devraient s'évacuer en fin de journée par le sud-est.

Dans les trois départements du centre-est en alerte orange, "les cumuls sur l'épisode seront compris entre 50 et 80 mm en 12 heures et pourront atteindre 70 à 100 mm sur la totalité de l'épisode, en particulier sur les versants ouest du relief".

"Des débordements de cours d'eau ou des coulées de boue sont possibles", prévient Météo France.

Les précipitations devraient être précédées d'un vent de sud-ouest "assez fort", avec des rafales de 60 à 70 km/h, faiblissant en cours de journée.

Une cinquantaine de départements sont par ailleurs placés en vigilance jaune en vue de ces pluies, dont l'ouest du Massif central, l'Isère, la Savoie et le nord des Hautes-Alpes.