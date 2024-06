Mexique: assassinat d'un maire tout juste élu

Un maire d'une commune du sud du Mexique, tout juste élu lors des scrutins du 2 juin, a été assassiné lundi sur une route près d'Acapulco, a indiqué le parquet régional de l'Etat du Guerrero.

Salvador Villalba Flores, élu sous l'étiquette du parti régional Mexico Avanza (le Mexique avance, gauche), a été victime d'un "homicide qualifié" sur la route Acapulco-Pinotepa Nacional, d'après le communiqué du parquet, qui a ouvert une enquête.

M. Villalba était capitaine en retraite de la Marine et disposait d'une escorte de la Garde nationale -un corps de sécurité-, d'après le quotidien régional El Sur de Guerrero. Mais son escorte ne l'acccompagnait quand il a été assassiné, de même source.

Fichier vidéo "Le maire élu a été descendu de l'autobus dans lequel il voyageait quand le véhicule a fait un arrêt" avant d'être tué par balles, a ajouté le journal sur son site d'information.

M. Villalba aurait décidé de se porter candidat après l'assassinat de son ami Jesus Gonzalez Rios, dirigeant du Partido Verde de Mexico, à Copala le 29 juin 2023, d'après des médias régionaux.

Le Mexique a organisé le 2 juin les plus grandes élections de son histoire, avec plus de 98 millions d'électeurs inscrits pour la présidentielle, les législatives, le renouvellement de neuf gouverneurs sur 32 Etats au total, et une myriade de mandats locaux.

La candidate de la gauche au pouvoir Claudia Sheinbaum a été élue première femme présidente dans l'histoire du Mexique et disposera d'une majorité des deux-tiers au à la Chambre des députés et s'en approche au Sénat, d'après les premiers résultats de l'Institut national électoral (INE).

Des membres de la Garde nationale devant le bâtiment du Service médico-légal où se trouve le corps du maire récemment élu Salvador Villalba Flores, le 17 juin 2024 à Acapulco, dans l'Etat de Guerrero, au Mexique AFP

Une trentaine de candidats aux élections locales ont été assassinés, d'après l'ONG Data Civica.

Les cartels, les bandes ou les gangs cherchent à "imposer des candidats" aux élections, et font savoir aux autres qu'ils "n'ont pas le droit" de se présenter, avait expliqué fin mai à l'AFP le procureur pour les délits électoraux de l'Etat du Michoacan, Victor Serrato.

En 2023 1.890 personnes ont été assassinées dans l’État du Guerrero, en raison essentiellement de la violence et des règlements de compte des organisations criminelles.