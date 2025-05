Mexique: la violence frappe la gauche au pouvoir avec un double homicide à Mexico

La police scientifique travaille sur les lieux de l'assassinat de Ximena Guzman et José Munoz à Mexico, le 20 mai 2025

La violence a frappé mardi de près la gauche au pouvoir au Mexique, avec le double assassinat par balles à Mexico de deux collaborateurs de la maire Clara Brugada, elle-même une fidèle de la présidente Claudia Sheinbaum.

La secrétaire personnelle de la maire, Ximena Guzman, et un conseiller, José Muñoz, ont été assassinés en pleine rue et en pleine heure de pointe, a rapporté le bureau de la maire, Clara Brugada, dans un communiqué. Ils ont été victimes d'une "agression directe", a dénoncé Mme Brugada.

Tous deux étaient membres du parti de gauche Morena, tout comme la maire et la présidente de la République, Claudia Sheinbaum.

Mme Brugada a succédé à Claudia Sheinbaum à la tête de la ville aux neuf millions d'habitants après les élections du 2 juin 2024.

L'attaque s'est produite avant 08h00 locales (14h00 GMT) près de la Calzada de Tlalpan, une grande avenue reliant le sud au centre de la ville.

Mme Guzman s'apprêtait à faire monter son collègue à bord d'une voiture particulière. Les tueurs présumés circulaient à mobylette.

D'après des images de vidéo-surveillance, un homme vêtu de blanc a tiré contre le pare-brise du véhicule que conduisait Mme Guzman.

Puis le tueur se retourne vers M. Munoz, qui était sur le point de monter à bord du véhicule. Le tueur part en courant après l'attaque.

Les autorités mènent des investigations pour déterminer "le mobile de l'agression", selon la mairie. Les caméras de vidéosurveillance de la zone sont en cours de vérification afin de tenter d'identifier les responsables, qui circulaient à moto.

Photographie de la scène du meurtre de José Munoz et de Ximena Guzman à Mexico, le 20 mai 2025 AFP

"Nous irons au fond des choses et il y aura justice", a promis la présidente Claudia Sheinbaum en présentant ses condoléances lors de sa conférence de presse matinale habituelle.

Les deux victimes travaillaient avec son mouvement "depuis longtemps", a-t-elle ajouté, après avoir pris connaissance des faits pendant sa conférence de presse matinale.

La maire de Mexico a rendu hommage à sa collaboratrice assassinée, "une femme merveilleuse, infatigable, très bonne", ainsi qu'au conseiller, qu'elle connaissait depuis qu'il était enfant, a déclaré Mme Brugada lors d'une brève conférence de presse.

Plusieurs responsables locaux et fédéraux ont également exprimé leur tristesse.

"Je regrette profondément l'agression fourbe qui a coûté la vie à Ximena Guzman et José Munoz", a écrit dans un communiqué le secrétaire (ministre) de l'Economie Marcelo Ebrard, également ancien maire de Mexico.

Les fusillades et attaques sont fréquentes dans plusieurs Etats mexicains en raison de la présence de cartels mais Mexico enregistre des niveaux de violence moindres qu'ailleurs dans le pays.

En avril, la ville a enregistré 78 victimes d'homicides, bien loin des 195 du Guanajuato, un des Etats les plus frappés par la violence.

Mme Sheinbaum s'était félicitée d'avoir fait reculer la violence dans la capitale avec une méthode qu'elle veut transposer au niveau fédéral: plus de police, plus de renseignements, plus de coordination entre les différents corps de sécurité.

En 2024, le chef des opérations spéciales de la police de Mexico, Milton Figueroa, a été assassiné dans la banlieue de la capitale.

Figueroa était le bras droit du monsieur Sécurité de la ville de Mexico, Omar Garcia Harfuch, nommée depuis par présidente Claudia Sheinbaum au poste de ministre fédéral de la Sécurité.

0mar Garcia Harfuch a lui-même été blessé dans une attaque par balles en juin 2020 en plein cœur de Mexico. Deux de ses gardes du corps et une passante ont été tués.

Le véhicule blindé dans lequel voyageait celui qui était alors secrétaire à la Sécurité publique locale, a été attaqué par plusieurs tueurs à gages liés au Cartel Jalisco Nouvelle Génération (CJNG), l'un des plus puissants du Mexique. Lors de cet attentat, deux de ses gardes du corps et une passante ont été tués.