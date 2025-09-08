Mi-gourou, mi-chef de guerre... Qui est Joseph Kony, "le Messie sanglant" mis en accusations devant la CPI?

Le chef de la tristement célèbre Armée de résistance du Seigneur, Joseph Kony, est toujours en cavale et recherché par les autorités internationales. Malgré son absence, une audience de mise en accusation devant la Cour pénale internationale (CPI) s'ouvre ce mardi 9 septembre à La Haye aux Pays-Bas. C'est la toute première procédure par contumace de l'histoire de cette juridiction.

Fondateur de l'armée de la résistance du Seigneur, médium spirituel autoproclamé, ennemi juré du président ougandais Yoweri Museveni... La figure du chef de guerre ougandais, Joseph Kony, entretient terreur et mystère. Alors que Washington promet encore jusqu'à 4,3 millions d'euros pour toute information menant à son arrestation, ce mardi 9 septembre, s'ouvre une audience historique à La Haye pour étudier les 39 chefs d'accusation dont il fait l’objet.

Pouvoirs politiques et spirituels

Aujourd'hui introuvable, il a consacré plusieurs décennies à cultiver une image messianique auprès de ses troupes. Tout a commencé pendant la seconde moitié des années 1980 lorsqu'il a créé l'Armée de résistance du Seigneur. Un groupe de rebelles qui agissaient au nom des Dix commandements. Leur objectif ultime? Renverser le président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, pour instaurer un régime politique biblique.

Celui qui a fait de la violence son ministère, est reconnu par son mysticisme. Dans un article publié par Afrique XXI, son fils, Ali, affirmait que "son père avait prédit le Covid-19 et avait même partagé une prémonition qui le voyait à Gulu". Selon la même source, l'ancien chef de guerre vieillit et souffre du diabète, mais "il est toujours considéré par Ali et par d’autres rebelles actuels et anciens comme une figure messianique dotée de pouvoirs politiques et spirituels".

Esclavage infantile et torture des enfants

Mais son obsession pour la Bible ne l'a pas empêché d'ouvrir les portes de l'enfer pour ceux qui ont eu le malheur de croiser son chemin. Mis à sac des camps de réfugiés, décapitation des civils, immolation et incendies volontaires des maisons, figurent dans la liste de crimes qui lui sont reprochés. Les témoignages des anciens détenus font aussi mention de la pratique de rituels comme boire le sang des victimes et des amputations punitives.

Responsable de l'enlèvement de plus de 60 000 enfants (selon les estimations de l'ONU), la LRA ne leur a pas réservé un traitement plus pieux. "Selon des témoins, des enfants étaient contraints de tuer des membres de leur famille à coups de machette ou de mordre d'autres personnes jusqu'à la mort", rapporte l'agence AFP. Et pour les filles enlevées, c'était la double peine : elles "devenaient des esclaves sexuelles, y compris pour Kony lui-même".

À lire aussi "Wrong Elements": les ex-enfants soldats de la LRA filmés par Jonathan Littell

"Les rebelles venaient ici, cherchant de la nourriture, des vêtements, tout ce qu'ils voulaient et même enlevant des gens pour les ajouter à leurs soldats", raconte à l'AFP Stephen Ocaya, un ancien "voyageur de la nuit", désormais âgé de 38 ans.

Pourtant, dans un rare entretien accordé en 2006, il refusait l'étiquette de "terroriste". Il a qualifié de "fausses" et de "simple propagande" les allégations d'atrocités commises par la LRA. Il niait en bloc que son groupe ait enlevé des enfants.

Où est Kony ?

Chassée d'Ouganda, l'Armée de résistance du Seigneur s'est ensuite éparpillée dans les forêts de République démocratique du Congo, de Centrafrique, du Soudan du Sud et du Soudan. Une fragmentation du groupe et une série de défections se sont suivies. Si sa force de frappe s'est nettement anéantie après 2015, le groupe est resté actif dans une zone frontalière difficile d'accès, rapporte Afrique XXI. Pour survivre dans la clandestinité, selon le média en ligne, les membres de la LRA ont dû revoir leur modus operandi, "réduisant les enlèvements et les pillages et s’appuyant plutôt sur l’agriculture et le commerce illicite."

Chargement du lecteur...

Mais Joseph Kony n'a pas été vu en public depuis près de deux décennies, malgré les efforts pour le capturer. En 2012, une vidéo postée sur YouTube dans le cadre d'une campagne visant à le traduire en justice a été vue plus de 100 millions de fois en quelques jours. Le président américain de l'époque, Barack Obama, avait déployé une centaine de membres des forces spéciales pour épauler les armées régionales dans leur traque. La mission s'est achevée en 2017. Sans succès.