Michel Barnier opéré ce week-end d’une lésion cervicale

Michel Barnier "a été opéré ce week-end d'une lésion cervicale dont les résultats de l'analyse seront connus d'ici à quelques semaines", a indiqué lundi Matignon dans un communiqué signé du médecin du Premier ministre, le Dr Olivier Hersan.

"Tout s'est très bien passé. Il a repris normalement son travail aujourd'hui à l'Hôtel de Matignon et recommencera ses activités publiques avec le Conseil des ministres ce jeudi", poursuit le communiqué.,

Michel Barnier, 73 ans, s'est entretenu lundi avec la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon et la ministre chargée des Relations avec le Parlement Nathalie Delattre.

Sollicités par l'AFP, ses services n'ont pas souhaité donner davantage de précision, ni sur la pathologie dont souffre le chef du gouvernement, ni sur les modalités et le lieu de l'intervention chirurgicale.

Selon le président de l'Académie nationale de chirurgie, le Pr Olivier Jardé, trois "hypothèses" de "lésion du rachis cervical" sont envisageables: "une fracture, qui nécessite une ostéosynthèse, une intervention pour rassembler les fragments osseux à l'aide par exemple d'une plaque métallique"; "une hernie discale cervicale, qui nécessite de libérer la racine nerveuse à la source de la compression"; "une tumeur du rachis cervical, qui nécessite un prélèvement pour une analyse (...) mais c'est rarissime et on ne récupère pas si rapidement".

"Est-ce qu'on lui a libéré une hernie discale cervicale et que le morceau qui comprimait a été envoyé pour analyse?", s'est encore interrogé le praticien auprès de l'AFP, en soulignant qu'"il faudra(it) regarder les prochains jours si le Premier ministre porte un collier cervical... ou un gros col roulé".

Absent des "questions au gouvernement"

Le Premier ministre Michel Barnier à Menton le 18 octobre 2024 AFP/Archives

Le président de la République avait été mis au courant de l'opération du Premier ministre, selon un conseiller de l'exécutif.

"Nous avons été prévenus, avec l'ensemble des membres du gouvernement, il y a quelques heures, avant que le communiqué officiel ne paraisse", a pour sa part indiqué lundi soir sur LCP le ministre de l'Industrie Marc Ferracci.

"Je lui souhaite un très bon rétablissement. Je crois que l'opération qu'il a subie s'est bien passée et je crois d'ailleurs qu'il a recommencé à travailler et à avoir des réunions avec ses équipes", a-t-il poursuivi.

Avant son opération, M. Barnier s'était rendu vendredi dans le département du Rhône, à la rencontre de commerçants à Givors victimes des récentes intempéries, puis à Eveux où il a visité un site réaménagé pour prévenir des crues.

Son agenda fait état d'une réunion mardi avec les chefs de groupe de la majorité, d'un entretien avec le maire du Touquet Daniel Fasquelle et d'un entretien mercredi avec le ministre chargé du Budget Laurent Saint-Martin, tous ces rendez-vous devant se tenir à Matignon.

Les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat, mardi et mercredi, ne figurent pas en revanche dans le planning transmis lundi soir à la presse.

Le précédent Pierre Mauroy

C'est la première fois depuis quarante ans qu'un chef du gouvernement français subit une opération: en 1984, le Premier ministre socialiste Pierre Mauroy avait été admis à l'hôpital parisien du Val-de-Grâce pour soigner une pneumopathie aiguë.

Les présidents de la République Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy avaient également été soignés dans cet hôpital militaire qui n'accueille plus de patients depuis huit ans, le premier en 2005 pour un accident vasculaire cérébral, le second en 2009 à la suite d'un malaise vagal.

Le président François Mitterrand avait pour sa part subi deux interventions chirurgicales de la prostate en 1992 et 1994 à l'hôpital Cochin, qui dépend de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Gravement malade, le président Georges Pompidou était décédé le 2 avril 1974, à 62 ans, après moins de cinq ans de mandat. Jusqu'au bout et en dépit des spéculations, il avait gardé le secret sur sa "maladie de Waldenstrom", une sorte de cancer du sang. Sa veuve, Claude Pompidou, ne devait dévoiler le nom de sa maladie qu'en 1982.

Le 17 avril 1964, le général de Gaulle, 73 ans, avait de son côté été hospitalisé durant une quinzaine de jours à l'hôpital Cochin où il avait subi une ablation de la prostate.

