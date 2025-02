Minute de silence en Israël après le retour de dépouilles d'otages de Gaza

Des milliers de personnes ont observé une minute de silence jeudi à Tel-Aviv en hommage aux quatre otages dont les dépouilles ont été ramenées de Gaza, après que le Premier ministre israélien a qualifié le Hamas de "monstre" pour avoir mis en scène leur restitution.

Cette mise en scène a été critiquée aussi bien en Israël qu'à l'international. Tandis que Benjamin Netanyahu a déclaré que le pays était "fou de rage", l'ONU l'a qualifiée d'"abjecte et cruelle" et Berlin a dénoncé des "images à peine supportables".

A Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, des combattants armés ont exposé jeudi matin sur un podium quatre cercueils noirs portant chacun la photo d'un des otages. Au-dessus, un poster où Benjamin Netanyahu apparaît le visage maculé de sang, flanqué de dents de vampire.

Fichier vidéo Les dépouilles remises sont, selon le Hamas, celles d'Ariel et Kfir Bibas, âgés respectivement de quatre ans et huit mois et demi lors de leur enlèvement durant l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, ainsi que celles de leur mère, Shiri, et d'Oded Lifshitz, âgé de 83 ans ce jour-là.

Les cercueils, transférés par le Hamas au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) puis remis à l'armée israélienne, sont arrivés dans l'après-midi à l'institut médico-légal d'Abu Kabir, dans un convoi accueilli par des Israéliens sur le bord de la route.

L'institut a identifié Oded Lifshitz comme l'un des quatre corps rapatriés, et dit poursuivre les travaux d'identification pour les autres.

Combo créé le 20 février 2025 des de photos des otages israéliens Shiri Bibas (C) et de ses deux enfants Ariel (G) et Kfir (D), enlevés par le Hamas me 7 octobre 2023 et emmenés à Gaza AFP

Les dépouilles ont été restituées dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, entré en vigueur le 19 janvier après 15 mois d'une guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas, et qui a déjà permis la libération de 19 otages israéliens contre plus de 1.100 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Dans ce contexte, des explosions ont touché plusieurs bus, vides et à l'arrêt selon des médias israéliens, dans une ville du centre d'Israël jeudi soir, a indiqué la police, qui a évoqué un attentat "terroriste" présumé sans faire état de blessé.

Le Premier ministre israélien devait tenir une réunion sur la sécurité selon son bureau après les explosions, le ministre de la Défense ordonnant une "intensification des opérations" militaires en Cisjordanie occupée.

Minute de silence

Contrairement aux libérations d'otages précédentes marquées par la joie, cette fois-ci l'effroi domine.

Des Israéliens agitent le drapeau national au passage du convoi de véhicules transportant les corps d'otages remis par le Hamas, avant son entrée à l'institut médico-légal d'Abu Kabir à Tel-Aviv, le 20 février 2025 AFP

Des milliers de personnes se sont figées sur la place des otages à Tel-Aviv, tête baissée, regard grave, mains enlacées ou serrant des affiches, observant une minute de silence lors d'une veillée aux chandelles en hommage aux quatre morts.

"C'est l'un des jours les plus difficiles depuis le 7-Octobre", confie à l'AFP Tania Coen Uzzielli, 59 ans. "Nous espérions qu'ils reviendraient tous vivants", admet un peu plus loin Alon David.

C'est la première fois que le Hamas remet des corps d'otages depuis son attaque le 7-Octobre, qui a déclenché la guerre à Gaza.

Des membres de la Croix-Rouge inspectent un cercueil après sa remise par le Hamas à Khan Younès, dans le sud de Gaza, le 20 février 2025 AFP

"Le coeur de toute une nation est en deuil aujourd'hui", a affirmé le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

"Nous sommes tous fous de rage contre les monstres du Hamas", a dit M. Netanyahu. "Nous ramènerons tous nos otages, détruirons les meurtriers, éliminerons le Hamas et, ensemble, avec l'aide de Dieu, nous assurerons notre avenir", a-t-il martelé.

Une photo de l'otage israélien Oded Lifshitz, enlevé par le Hamas le 7 octobre 2023 et emmené à Gaza, placardée à l'extérieur du musée de Tel-Aviv, le 21 janvier 2025 AFP

De son côté, la famille Bibas a appelé à "ne pas faire l'éloge funèbre de (ses) proches jusqu'à ce que l'identification finale soit confirmée".

Le Hamas avait annoncé en novembre 2023 la mort de Shiri Bibas et de ses enfants dans un bombardement israélien à Gaza, mais Israël n'a jamais confirmé.

Shiri Bibas et ses enfants avaient été enlevés en même temps que Yarden Bibas, époux et père, au kibboutz Nir Oz dans le sud d'Israël, à la lisière de Gaza. Mais ils ont été détenus séparément à Gaza.

Kfir Bibas était le plus jeune des 251 otages enlevés le 7 octobre 2023. Son père, 35 ans, a été libéré le 1er février.

Prochaines libérations samedi

Cette combinaison d'images créée le 20 février 2025 montre des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, dont la libération a été annoncée par le mouvement palestinien Hamas pour le 22 février 2025: (dans le sens des aiguilles d'une montre) Avraham Mengistu, Hicham al-Sayed, Omer Wenkert, Eliya Cohen, Omer Shem Tov et Tal Shoham. AFP

Avant la remise des dépouilles jeudi, 70 personnes étaient encore retenues à Gaza dont au moins 35 sont mortes, selon l'armée.

Samedi, le Hamas doit libérer six otages vivants contre des prisonniers palestiniens.

L'accord prévoit, d'ici la fin de sa première phase le 1er mars, la libération d'un total de 33 otages, dont huit morts, en échange de celle de 1.900 Palestiniens détenus par Israël.

Des Israéliennes pleurent à l'arrivée du convoi de véhicules transportant les corps des quatre otages israéliens remis par le Hamas, au Centre national de médecine légale de Tel-Aviv, le 20 février 2025 AFP

Mercredi, le Hamas s'est dit prêt à libérer "en une seule fois", et non plus en étapes successives, tous les otages encore retenus à Gaza, lors de la deuxième phase, sur laquelle Benjamin Netanyahu "tergiverse", a accusé jeudi le mouvement palestinien.

Les négociations indirectes sur cette deuxième étape, censée mettre fin définitivement à la guerre, ont été retardées, le Hamas et Israël s'accusant mutuellement de violations de l'accord.

La troisième et dernière phase doit en principe porter sur la reconstruction de la bande de Gaza.

Fichier vidéo L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.211 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles et incluant les otages morts ou tués en captivité.

L'offensive d'envergure israélienne lancée en représailles a fait au moins 48.319 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Elle a aussi provoqué un désastre humanitaire dans le territoire assiégé.