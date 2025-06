Missiles iraniens au Quatar, soutien de Poutine : que retenir de la 11e journée de guerre entre Israël et l'Iran ?

Missiles iraniens envoyés sur des bases militaires américaines au Qatar, condamnation du président russe Vladimir Poutine des attaques contre l'Iran, frappes israéliennes sur le site nucléaire de Fordo et à Téhéran... Les trois informations à retenir de cette 11e journée de guerre en Israël et l'Iran.

1/ Riposte iranienne sur une base américaine au Qatar

Des explosions ont été entendues au Qatar, qui abrite la plus grande base américaine du Moyen-Orient, peu après l'annonce par ce pays de la fermeture de son espace aérien sur fond de tensions après les frappes américaines en Iran. Le Qatar a dit lundi avoir intercepté des missiles visant la base américaine située sur son territoire, la plus grande du Moyen-Orient. "Les défenses aériennes du Qatar ont intercepté avec succès une attaque de missiles visant la base aérienne d'Al-Udeid", a indiqué le ministère qatari de la Défense, en ajoutant que "l'incident n'a fait ni morts ni blessés", tout en condamnant l'attaque. "L'État du Qatar se réserve le droit de répondre directement de manière proportionnelle à la nature et à l'ampleur de cette agression flagrante et conformément au droit international", a affirmé le ministère qatari des Affaires étrangères.

Les défenses aériennes du Qatar ont intercepté avec succès une attaque de missiles visant la base aérienne d'Al-Udeid. Ministère qatari de la Défense

2/ Vladimir Poutine condamne les frappes contre l'Iran

Le président russe Vladimir Poutine a condamné les frappes contre l'Iran, proche allié du Kremlin, en recevant le chef de la diplomatie iranienne à Moscou, sans toutefois offrir publiquement d'aide militaire à Téhéran à ce stade. Ces déclarations interviennent après les frappes américaines ce weekend, qui ont visé des sites nucléaires iraniens, et les attaques israéliennes, qui se multiplient depuis une dizaine de jours. "Une agression non provoquée contre l'Iran (qui) n'a aucun fondement et aucune justification", a déclaré Vladimir Poutine auprès du ministre iranien Abbas Araghchi, lors d'une prise de parole au Kremlin diffusée à la télévision russe.

Une agression non provoquée contre l'Iran (qui) n'a aucun fondement et aucune justification. Vladimir Poutine, président de la Russie

Chargement du lecteur...

3/ Les frappes israéliennes continuent en Iran, la prison d'Evin à Téhéran touchée

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé que son armée "frapp(ait) Téhéran avec une force sans précédent". Elle a pris pour cible la prison d'Evin, où sont détenus des prisonniers politiques, des opposants et le couple de Français Cécile Kohler et Jacques Paris emprisonnés depuis trois ans. Ces derniers "n'auraient pas été touchés", a annoncé le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, dénonçant une frappe "inacceptable". La justice iranienne a confirmé des dégâts sur l'établissement pénitentiaire.

(Re)lire : Détenue en Iran, Cécile Kohler "en danger de mort", selon sa soeur

Israël a aussi dit avoir visé "le quartier général de la sécurité intérieure des Gardiens de la révolution (armée idéologique de l'Iran, NDLR) et le quartier général du Bassidj", une milice de volontaires islamistes, et a bombardé une nouvelle fois le site nucléaire de Fordo, enfoui sous une montagne au sud de Téhéran, pour en "bloquer les voies d'accès".

Une série de détonations ont été entendues lundi soir dans le nord de Téhéran, au moment où l'Iran frappe une base américaine au Qatar.