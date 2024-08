Modi se dit "résolument favorable à la paix" lors d'une visite historique à Kiev

Le Premier ministre indien Narendra Modi a réitéré son appel à un règlement pacifique du conflit en Ukraine vendredi lors d'une visite à Kiev, décrite comme "très symbolique et historique" par son hôte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

La visite de M. Modi, dont le pays entretient traditionnellement d'excellentes relations avec Moscou, intervient à un moment où un règlement diplomatique semble difficile entre la Russie et l'Ukraine, deux ans et demi après le début de l'invasion russe à grande échelle.

Assis aux côtés de Volodymyr Zelensky, le Premier ministre indien a expliqué être "résolument favorable à la paix" entre les deux belligérants.

"Nous nous sommes tenus à l'écart de la guerre avec beaucoup de conviction. Cela ne signifie pas que nous étions indifférents", a-t-il dit devant les journalistes.

L'Inde tente de maintenir un équilibre délicat entre la Russie, avec laquelle elle a noué de solides liens, et les nations occidentales qui soutiennent Kiev, avec lesquelles elle cherche un rapprochement pour contrer la Chine, son rival régional.

"Quelle que soit l'aide requise d'un point de vue humanitaire, l'Inde sera toujours à vos côtés et se surpassera pour vous soutenir", a aussi déclaré M. Modi en s'adressant au président ukrainien.

Fichier vidéo De son côté, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a justifié les liens énergétique entre la Russie et l'Inde qui continue d'importer du pétrole russe, rappelant que New Delhi "n'imposait généralement pas de sanctions à quelque pays que ce soit".

Avant leur entretien, MM. Modi et Zelensky se sont pris dans les bras à l'entrée du palais Mariïnsky, résidence du président ukrainien, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Ils se sont auparavant rendus à une exposition commémorant les enfants morts pendant la guerre dans le centre de Kiev, et y ont symboliquement déposé des peluches.

"J'ai réalisé que la première victime de la guerre est en fait un enfant innocent", a déclaré le Premier ministre indien, trouvant cela "vraiment déchirant".

Modi à Moscou

Le Premier ministre indien a toujours évité de condamner explicitement l'invasion russe de l'Ukraine et l'Inde s'est abstenue au moment des votes de résolutions de l'ONU pouvant être hostiles à Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (d) et le Premier ministre indien Narendra Modi, le 23 août 2024 à Kiev AFP

Début juillet, M. Modi était allé à Moscou juste après des frappes russes sur plusieurs villes d'Ukraine qui avaient provoqué la mort de dizaines de personnes et sérieusement endommagé un hôpital pour enfants à Kiev.

Au cours de ce voyage, lui et Vladimir Poutine s'étaient pris dans les bras, tout sourire, avant que le président russe ne remette une décoration à son invité.

Le chef du gouvernement indien avait salué leurs échanges "fructueux" et "des décisions importantes pour renforcer la coopération" bilatérale dans "le commerce, la sécurité, l'agriculture, la technologie".

Photo diffusée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 23 août 2024, du président ukrainien Volodymyr Zelensky accueillant le Premier ministre indien Narendra Modi à Kiev Service de presse de la présidence ukrainienne/AFP

Le président Zelensky, excédé par cette visite, l'avait qualifiée de "coup dévastateur pour les efforts de paix".

Plusieurs autres puissances, à commencer par la Chine, ont essayé, depuis le début de la guerre, de faire office de médiateur pour mettre fin à ce conflit qui bouleverse l'équilibre géopolitique mondial.

Sans succès, pour l'heure, tant les exigences des uns et des autres semblent inconciliables.

Médiation difficile

Vladimir Poutine a déclaré qu'un cessez-le-feu et des pourparlers n'étaient possibles que si Kiev cédait les régions dont la Russie revendique l'annexion et renonçait à vouloir intégrer l'Otan, conditions inacceptables pour l'Ukraine et ses alliés occidentaux.

Photo diffusée par l'agence russe Sputnik du président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion en visioconférence avec des membres de son gouvernement et les gouverneurs des régions frontalières de l'Ukraine, le 22 août 2024 à Novo-Ogaryovo, près de Moscou POOL/AFP

Le déclenchement, le 6 août, d'une offensive ukrainienne surprise sur le sol russe, dans la région frontalière de Koursk, a soulevé encore plus d'incertitudes, tandis que les troupes russes continuent parallèlement de gagner du terrain dans l'est de l'Ukraine.

Kiev a expliqué que cette opération devait servir de moyen de pression en vue de négociations "équitables".

Mais le Kremlin a affirmé en début de semaine qu'il était hors de question d'entamer des pourparlers du fait de cette attaque sur le territoire russe.

Carte montrant les zones où l'armée ukrainienne a avancé dans la région russe de Koursk au 22 août AFP

La Russie est un fournisseur clé d'armes et de pétrole bon marché à l'Inde, même si la confrontation de Moscou avec les Occidentaux et ses liens plus étroits avec la Chine dans le contexte du conflit en Ukraine ont eu un impact sur ses relations avec New Delhi.

Membre des BRICS aux côtés de la Russie et de la Chine, comme de l'Organisation de la coopération de Shanghai (OCS), l'Inde est partisane d'un monde multipolaire et continue parallèlement de développer sa coopération avec Washington.