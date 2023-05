Moetai Brotherson va devenir le prochain président de la Polynésie française. Mais qui est-il ?

Moetai Brotherson est déjà président. En effet, il est à la tête de la Délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale. Mais dans quelques jours, son destin va basculer, il sera président de la Polynésie française.

Pouvanaa a Oopa et Jacques Tauraa, des hommes qui ont influencé Moetai Brotherson. • ©Moetai Brotherson

Moetai Brotherson est le petit-fils de Jacques Tauraa, qui détient le record du nombre de mandats au perchoir de l'Assemblée. Après Pouvanaa a Oopa, c’est le deuxième enfant de Huahine à accéder à la présidence du pays. Il n’est pas le plus jeune à atteindre cette fonction, cependant, il incarne une vision moderne de la politique et du Tavini, surtout auprès des jeunes. Il est perçu comme une personne consensuelle et ouverte.

Jacques Tauraa qui détient le record du plus grand nombre de mandats au perchoir de l'Assemblée, est le grand-père de Moetai Brotherson. • ©Moetai Brotherson



Moetai Brotherson est un amoureux de la photographie et un féru de nouvelles technologies. Rien d’étonnant pour ce titulaire d’un master en sciences de l’informatique.

Et c’est justement grâce à son métier qu’il parcourt le monde, et arrive à New York, en 1999. Le 11 septembre 2001, il a rendez-vous dans l’une des tours jumelles. Il échappe aux attentats, mais marqué par ce drame et il décide de revenir au fenua.

Moetai Brotherson entre au Tavini en 2004, devient conseiller municipal à Faa'a en 2014, en 2017, il est le premier élu bleu à entrer à l’Assemblée Nationale. Ce sera en lavalava. Cinq ans plus tard, carton plein pour les indépendantistes, il est réélu avec deux jeunes Tematai Legayic et Steve Chailloux.

A son actif, notamment, une proposition de loi pour rendre inéligible les élus condamnés ou encore un projet sur la régulation sociale du cannabis.

Moetai n'est pas un grand sportif mais depuis le début de la campagne pour les Territoriales, il parcourt Faaa, Papeete, venant même, en voisin, à Polynésie la première, à pied. Au gré de ses balades, il prend des photos qu'il partage sur sa page Facebook.

Teua Temaru • ©Patita Savea

Sur un plan plus personnel, Moetai Brotherson est marié à Teua Temaru, la fille d’Oscar, le leader indépendantiste. Le couple a un garçon de dix ans. Moetai Brotherson avait déjà quatre enfants avant de la rencontrer. Sa future élection à la tête du Pays ne devrait pas bouleverser leurs habitudes. Teua a une inquiétude, celle de trouver un nouveau logement. Le couple doit, en effet, déménager et n'a pas encore trouvé une nouvelle maison. La Présidence ? " Ça ne nous correspond pas " déclare Teua.

Moetai Brotherson avoue volontiers que ses discussions avec son beau-père sont " respectueuses et franches ". Les deux hommes ne sont pas forcément sur le même tempo pour le processus d'accession à l'indépendance de la Polynésie française. Concernant son choix entre le mandat de député et celui de président du pays, Moetai Brotherson a décidé de privilégier la tête de la Polynésie et c'est sa suppléante, Mereana Reid-Arbelot, qui le remplacera.

Après le victoire de la liste Tavini au second tour des Territoriales, Moetai Brotherson planche sur son gouvernement. Pendant la campagne, il a annoncé vouloir nommer Eliane Tevahitua à la vice-présidence. Il ferait, de cette fidèle du Tavini, la première femme à accéder à ce poste.