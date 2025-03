Moldavie: Macron dénonce des "tentatives russes de plus en plus désinhibées de déstabilisation"

Le président Emmanuel Macron et son homologue moldave Maia Sandu à l'Elysée, le 10 mars 2025 à Paris

Emmanuel Macron a dénoncé lundi des "tentatives russes de plus en plus désinhibées de déstabilisation" à l'encontre de la Moldavie et de ses "institutions démocratiques", en recevant son homologue moldave Maia Sandu à l'Elysée.

"Nous avons décidé de renforcer encore notre coopération pour accroître la résilience de la Moldavie vis-à-vis des ingérences étrangères", a déclaré le président français à l'occasion de la signature d'un accord bilatéral dans ce domaine.

"Aujourd'hui, nous nous engageons à joindre nos forces dans le combat contre la désinformation. Car dans le monde d'aujourd'hui, la vérité est aussi vitale que la sécurité", a dit pour sa part Maia Sandu.

Fichier vidéo Elle a assuré que la Moldavie avait "appris en première ligne que la Russie ne respecte aucune promesse", accusant Moscou de mener un "impérialisme moderne" -- en écho aux accusations récurrentes d'Emmanuel Macron.

Viginum, l'organisme français de lutte contre les ingérences numériques étrangères, va ainsi consolider sa coopération avec le centre moldave de communication stratégique, notamment dans "la protection des processus électoraux", selon l'Elysée.

Maia Sandu a été réélue à l'automne lors d'une élection présidentielle assombrie par des soupçons d'ingérences russes. Un soulagement pour l'UE, qui a officiellement ouvert en juin des négociations d'adhésion avec la petite ex-république soviétique de 2,6 millions d'habitants.

Emmanuel Macron s'était alors réjoui que la "démocratie" ait "triomphé de toutes les interférences et de toutes les manœuvres".

La ministre du Travail et de l'Emploi Astrid Panosyan-Bouvet (2e d) et son homologue moldave Alexei Buzu (2e g) montrent des documents en présence de la présidente de la Moldavie Maia Sandu (g) et du président Emmanuel Macron à l'Élysée, le 10 mars 2025 à Paris POOL/AFP

Ces derniers jours, alors qu'il met en garde contre la "menace russe" qui "touche" déjà l'Europe, il a accusé Moscou de "manipuler les élections en Roumanie, en Moldavie". Si le président russe Vladimir Poutine, qui a envahi l'Ukraine depuis 2022, n'est pas freiné, "il ira à coup sûr sur la Moldavie et peut-être au-delà sur la Roumanie", a-t-il aussi prévenu début mars.

Fichier vidéo Lundi, le président français a salué le "courage" de son homologue, à la tête d'un pays qui depuis trois ans "subit de plein fouet les conséquences humaines et économiques de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine", et "dont l'espace aérien est régulièrement violé par des drones et missiles russes".

Il a réaffirmé son "soutien indéfectible à l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Moldavie dans ses frontières internationalement reconnues". Et il a promis de continuer à l'accompagner "sans faille" dans son ambition d'accomplir les "aspirations européennes" de son pays.