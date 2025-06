À Monaco, un forum pour développer une exploitation de l'Océan se voulant durable

Tandis que le sommet de l'ONU doit se pencher sur les mesures à prendre face à l'état inquiétant de l'océan, le forum monégasque réunit des centaines d'entrepreneurs et d'investisseurs pour développer une exploitation se voulant durable, voire régénérative, de l'océan.

"L'océan recèle une formidable quantité d'opportunités économiques et financières, d'une valeur estimée à quelque 25.000 milliards de dollars. Mais, cette valeur ne peut et ne pourra se réaliser qu'à une condition: que nous, les humains, cessions de la dilapider", a expliqué Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et co-président du forum.

"La raison nous dit que, dans le bleu, nous pouvons enfin réaliser cette nouvelle alliance entre l'économie et l'environnement", a-t-il souligné.

Face à l'océan, l'homme n'a pas encore dépassé le paléolithique, se contentant essentiellement pour l'instant de chasse et d'un peu de cueillette, répète régulièrement Robert Calcagno, directeur général de l'Institut océanographique de Monaco, l'un des co-organisateurs du forum.

Pendant deux jours, les investisseurs - banques publiques ou privées, fonds d'investissement, fonds souverains, fondations etc. - vont découvrir des exemples concrets d'activités présentées comme à la fois engagées et rentables dans ce domaine, et les organisateurs promettent des annonces dimanche d'importants montants d'investissements.

"De la restauration des récifs coralliens aux Maldives, aux coopératives d'algues dirigées par des femmes en Tanzanie, aux systèmes de crédits carbone bleus aux Fidji et aux coalitions mondiales construisant des navires et des ports verts du futur, nous assistons non seulement à des innovations dans la conception des projets, mais aussi à une structuration financière de plus en plus sophistiquée pour les soutenir", a déclaré Ilana Seid, représentante permanente des îles Palaos, petit archipel à l'est des Philippines, et co-présidente du forum.

Le forum sera clôturé dimanche à la mi-journée par le président français Emmanuel Macron, attendu à partir de samedi après-midi en visite d'Etat à Monaco.