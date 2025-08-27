Mondial-2026/qualifications: Rabiot appelé avec les Bleus, première pour Akliouche

Le
27 Aoû. 2025 à 13h02 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Adrien Rabiot avec le maillot de l'équipe de France lors de la finale du Mondial-2022 contre l'Argentine, le 18 décembre 2022 à Doha

Adrien Rabiot avec le maillot de l'équipe de France lors de la finale du Mondial-2022 contre l'Argentine, le 18 décembre 2022 à Doha

Le milieu de l'OM Adrien Rabiot, écarté par son club après une altercation avec un équipier, a été appelé mercredi en équipe de France, tout comme Maghnes Akliouche, dont c'est la première convocation, pour les deux prochains matches de qualifications au Mondial-2026.

Rabiot (30 ans, 53 sélections), qui ne s’entraîne plus avec le groupe de Roberto De Zerbi et cherche une nouvelle destination, et Akliouche (23 ans), la nouvelle pépite offensive de Monaco, font partie des 23 joueurs appelés par le sélectionneur Didier Deschamps pour affronter l’Ukraine le 5 septembre à Wroclaw, en Pologne, et l’Islande le 9 septembre, au Parc des Princes.

"J'ai échangé à plusieurs reprises avec Adrien, je ne vais pas rentrer dans le détail (...). Evidemment ça n'est pas une situation facile pour lui, je ne sais pas ce qu'il va se passer d'ici lundi quand il nous rejoindra, la seule chose -et il le sait aussi-, c'est que lundi, quand il nous rejoindra, ce sera réglé... sa situation sera claire", a commenté Deschamps concernant la situation de Rabiot, un pilier des Bleus.

Le reste de la liste est marqué par le retour de trois des quatre défenseurs forfaits pour le "Final Four" de la Ligue des nations en juin dernier: Dayot Upamecano, William Saliba et Jules Koundé, aux côtés des frères Théo et Lucas Hernandez, Lucas Digne, Ibrahima Konaté et Malo Gusto. En revanche, le champion du monde 2018 Benjamin Pavard (55 sélections) est absent de cette liste.

Au milieu, Deschamps ne pouvant compter sur Eduardo Camavinga, blessé, a convoqué Khephren Thuram, Manu Koné et Aurélien Tchouaméni. Pas de Warren Zaïre-Emery par contre, régulièrement remplaçant dans le PSG de Luis Enrique.

En attaque, hormis l'arrivée d'Akliouche, le sélectionneur a fait appel à ses éléments offensifs habituels (Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Rayan Cherki et Marcus Thuram). Hugo Ekitike, passé avec succès jusque-là de Francfort à Liverpool, et Randal Kolo Muani, qui n'a pas joué depuis le Mondial des clubs avec la Juventus, restent eux à la maison.

. Liste des 23 joueurs convoqués:

Gardiens: Mike Maignan, Lucas Chevalier, Brice Samba

Défenseurs: Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez, Malo Gusto, Dayot Upamecano, Jules Koundé, Lucas Digne, Théo Hernandez, William Saliba

Milieux: Désiré Doué, Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Adrien Rabiot, Khephren Thuram

Attaquants: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche

