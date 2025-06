A Montpellier, le gouvernement au chevet des enfants des quartiers populaires

Très attendu par les acteurs des quartiers populaires, le comité interministériel des villes (CIV) présidé par François Bayrou se déroule vendredi à Montpellier sous le signe de "l'enfant dans la ville", près de deux ans après les émeutes qui ont en partie enflammé ces quartiers.

Accompagné de huit ministres, le chef du gouvernement a visité dans la matinée le quartier défavorisé de la Mosson, où il s'est rendu dans un nouveau groupe scolaire construit à la lisière du quartier afin de favoriser la mixité sociale.

Il a ensuite inauguré un commissariat où polices nationale et municipale travaillent de concert. "Faire travailler ensemble la police municipale et la police nationale, c'est un très grand progrès (...) La sécurité ne se divise pas", a félicité François Bayrou.

"Vous voyez ici une illustration que l'on peut relever des défis. On les a relevés à l'école que nous avons visitée ce matin. On les relève dans ce commissariat. On va les relever cet après-midi", en tenant le comité interministériel des villes, "tout ceci est pour nous un défi de survie de notre pays", a-t-il ajouté.

Le CIV se tiendra à partir de 14H00.

Le Premier ministre était accompagné des ministres Juliette Méadel (Ville), Elisabeth Borne (Education), François Rebsamen (Aménagement du territoire), Yannick Neuder (Santé), Valérie Létard (Logement), Amélie de Montchalin (Comptes publics), François-Noël Buffet (Intérieur) et Véronique Louwagie (Commerce).

Juliette Méadel, ministre de la Ville, au centre, le 6 juin 2025 à Montpellier AFP

"La priorité de ce comité interministériel est de mettre plus de moyens dans l'éducation et dans la santé", a expliqué à l'AFP Juliette Méadel. "Le maître-mot est la prévention. On préviendra si on s'occupe enfin du destin des enfants et des adolescents."

Après deux reports, ce rendez-vous se tient dans un contexte budgétaire tendu, alors que le gouvernement cherche 40 milliards d'économies pour 2026.

En 2025, le budget de la politique de la ville s'élevait à 609,6 millions d'euros, mais 15 millions viennent d'être annulés par décret tandis que 26,5 millions sont gelés.

"Fortes inquiétudes"

"On se félicite qu'enfin ce CIV se tienne. Quand on dit qu'il y a urgence à apporter des réponses dans les quartiers, on espère que ce qui en sortira permettra d'apporter du plus aux habitants", a estimé Gilles Leproust, président de l'association Ville et Banlieue. Il confiait toutefois ses "fortes inquiétudes" au vu des réductions budgétaires annoncées pour 2026.

Selon une source gouvernementale, François Bayrou devrait annoncer une quarantaine de mesures autour de trois axes: le soutien à l'enfance et à l'émancipation de la jeunesse, l'amélioration du cadre de vie des habitants et le développement économique, notamment en faveur de l'entrepreneuriat féminin.

Septième ville de France avec plus de 300.000 habitants, Montpellier compte dix quartiers dits "prioritaires de la politique de la ville" (QPV) et affiche un taux de pauvreté de 27%, contre 14,4% à l'échelle nationale.

Le maire de Montpellier Michaël Delafosse, à gauche, avec le Premier ministre François Bayrou, à droite, le 6 juin 2025, à Montpellier AFP

"Après les émeutes de 2023, il ne s'est pas passé grand-chose, mais ici on est très mobilisés pour donner des signes concrets aux habitants en alignant tous les dispositifs de la politique de la ville", a expliqué à l'AFP le maire PS Michaël Delafosse.

Créé en 1988, le CIV vise à coordonner l’action des différents ministères en matière de politique de la ville afin de répondre plus efficacement aux difficultés de ces quartiers défavorisés. La France compte environ 1.600 QPV qui représentent six millions d'habitants.

Chaque gouvernement est libre d'organiser ou non un CIV. Le précédent avait eu lieu en octobre 2023 après de nombreux retards et quatre mois après les émeutes déclenchées par la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre.

Face aux violences, la Première ministre de l'époque, Mme Borne, avait réclamé plus de sévérité pour les délinquants, si besoin en encadrant les jeunes délinquants par des militaires, et des peines d'intérêt général pour "responsabiliser" leurs parents.

Elle avait aussi présenté une série de mesures visant à enrayer la concentration de la pauvreté dans ces quartiers, en donnant notamment consigne aux préfets de ne plus y attribuer de logements aux ménages les plus précaires pour favoriser la mixité sociale, mesure qui avait suscité l'ire de la gauche et du monde associatif.