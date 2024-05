Mort de Jean-Claude Gaudin: les réactions politiques

"La voix et le visage de Marseille", la "gouaille" d'un "grand homme au service des territoires": les personnalités politiques, notamment à droite, ont rendu hommage lundi à l'ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, mort à 84 ans.

- Emmanuel Macron, sur X: "Jean-Claude Gaudin n'est plus. Il était Marseille faite homme. De sa ville, sa passion, il avait l'accent, la fièvre, la fraternité. Pour elle, cet enfant de Mazargues s'était hissé aux plus hauts postes de la République qu'il a servie. Je pense à ses proches et aux Marseillais."

- Benoît Payan, maire de Marseille, sur X: "Jean-Claude Gaudin paraissait insubmersible. Son départ me peine infiniment. A celui qui aimait tellement Marseille, son histoire et ses habitants, je veux rendre un hommage ému et sincère. Il manquera à cette ville. Sa trace restera."

- Eric Ciotti, président des Républicains, sur X: "Il aimait Marseille plus que tout et les Marseillais l'aimaient passionnément. J'aimais sa gouaille. J'admirais son courage. J'écoutais ses conseils. Je suis fier d'avoir travaillé à ses côtés. Ma peine est immense, je perds un ami."

- Gérard Larcher, président du Sénat, sur X: "Ministre, sénateur pendant plus de 18 ans, vice-président du Sénat, maire passionné et emblématique de Marseille pendant 25 ans, Jean-Claude Gaudin nous a quittés. La France perd un grand homme au service de la politique et des territoires, je perds un ami. Mes pensées vont à ses proches."

- Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, sur X: "Je rends hommage à Jean-Claude Gaudin qui a marqué la vie politique française pendant des décennies et auquel j'ai eu l'honneur de succéder à la présidence du groupe UMP, puis LR, du Sénat. Il incarnait bien sûr Marseille, ses saveurs et ses couleurs, mais aussi l'enracinement et l'attention aux autres qui donnent tout son sens à la politique."

- Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, sur X: "Je suis assez marseillais pour le respecter. Jean-Claude Gaudin est parti là où est Gaston Defferre. Qui peut oublier les maires historiques ?"

- Marine Le Pen, cheffe des députés Rassemblement national, sur X: "Jean-Claude Gaudin a donné sa vie à sa ville, Marseille, et à sa passion, la politique. Maire, Président de Région, Vice-président du Sénat, Ministre: avec lui se tourne une page d'histoire de la Ve République."

- François Bayrou, président du MoDem, sur X: "Jean-Claude Gaudin était la voix et le visage de Marseille. Il a été pendant des décennies passionnément politique, mélange bonhomme et truculent de démocratie chrétienne et de libéralisme."

- François Hollande, ancien président, sur X: "Jean-Claude Gaudin a été pendant plusieurs décennies une figure de la vie politique française. Il incarnait avec talent et chaleur une sensibilité qui compte encore dans notre pays. Sa passion pour Marseille s'ajoutait à celle qu'il nourrissait pour la République."

- Nicolas Sarkozy, ancien président, sur X: "Intransigeant dans ses convictions, fidèle à ses proches et à sa famille politique, il était surtout viscéralement engagé pour les Marseillais. Il fut un ami si cher sur lequel j'ai toujours pu compter. Il faisait honneur à l'art oratoire. Ses discours enflammaient son public. Parler avec lui était toujours une occasion de s'enrichir de mille anecdotes, et de rire de tout et de tous."

- Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemlée nationale, sur X: "Jean-Claude (laisse) derrière lui un héritage indélébile en tant que ministre, sénateur, député et maire emblématique de Marseille. Sa voix résonnera à jamais dans les rues de la cité phocéenne."

- Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, sur X: "Jean-Claude Gaudin était comme un père pour moi, tout le monde le sait mais je veux l'écrire. Un grand homme d'État, un inoubliable maire de Marseille dans notre Histoire bimillénaire, et surtout un homme avec un cœur énorme. Ceux qui l'ont attaqué devraient faire profil bas, car cet homme les aimait même dans la douleur."