Mort de Thomas: une minute de silence mardi après-midi à l'Assemblée

L'Assemblée nationale a observé une minute de silence mardi en hommage au jeune Thomas, poignardé dans la Drôme, sa présidente Yaël Braun-Pivet exprimant la "solidarité de cœur et d'esprit" de la représentation nationale.

"Un déchaînement de violence a fait basculer une commune française dans l'horreur", a déclaré Yaël Braun-Pivet, peu avant l'ouverture de la traditionnelle séance des questions au gouvernement.

"Il importe que la justice soit rendue, et la justice n'est ni la vengeance ni la vindicte", a-t-elle insisté, exprimant la "solidarité de cœur et d'esprit" de l'Assemblée nationale.

La Première ministre, Elisabeth Borne, a aussi rendu hommage à Thomas qui "incarnait des valeurs de générosité et de courage si propres à son sport, le rugby".

"Nous avons un devoir d'unité, un devoir de dignité, sans pour autant minimiser les faits (...) sans récupération politique, sans attiser les haines", a lancé la cheffe du gouvernement à la représentation nationale.

Elle a condamné "avec la plus grande fermeté les démonstrations et actes de violence de l'ultradroite" le week-end dernier. "La justice ne vient jamais de la violence, nous ne laisserons rien passer", a-t-elle insisté, appelant à laisser aux "enquêteurs" et "magistrats" la responsabilité de faire avancer la justice.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé mardi qu'il proposerait la dissolution de la Division Martel, un groupuscule d'ultradroite dont au moins un membre est soupçonné d'être impliqué dans les violences de Romans-sur-Isère.

Outre Thomas, décédé après avoir reçu des coups de couteau, au moins huit personnes ont été blessées dans la nuit du 18 au 19 novembre à la fin du "bal de l'hiver" de Crépol, dans des circonstances encore floues.

Neuf jeunes, interpellés en partie à Toulouse où ils avaient fui, ont été mis en examen samedi, notamment pour "meurtre en bande organisée", un chef passible de la prison à perpétuité. Six d'entre eux, dont deux mineurs, ont été incarcérés.

Appelant à de "nouvelles réponses" pour "lutter efficacement face à ces bandes", Mme Borne a déclaré avoir demandé des propositions aux ministres de la Justice et de l'Intérieur.

L'Assemblée nationale a notamment observé ces derniers mois des minutes de silence en hommage aux victimes des attaques du Hamas, à Dominique Bernard, enseignant tué à Arras par un fiché S, aux victimes d'une attaque au couteau à Annecy par un réfugié syrien, ou encore au jeune Nahel, tué à Nanterre par un policier.

Cette dernière avait suscité des réactions mitigées voire des critiques à droite et à l’extrême droite, certains élus appelant à réfléchir à la pertinence des minutes de silence.

Selon une source parlementaire, la décision concernant celle en hommage à Thomas, prise en conférence des présidents, n'a pas fait l'objet de débats particuliers mardi, mais Mme Braun-Pivet a annoncé engager une réflexion sur les critères qui pourraient présider à l'organisation des minutes de silence.

Les députés LFI s'étaient vu refuser la semaine dernière une minute de silence en hommage aux collaborateurs de l'ONU morts à Gaza, selon des élus insoumis et écologistes.