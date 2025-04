Mort du pape: A Notre-Dame de Paris, croyants et touristes choqués et attristés

REVOICI pour clients multimédia"Difficile de trouver quelqu'un d'autre aussi humain": sur le parvis de Notre-Dame, touristes et fidèles disaient leur tristesse, en ce lundi de Pâques, à l'annonce de la mort du pape François.

Sur le parvis bondé de touristes faisant la queue, vers 11H00, pour entrer dans la cathédrale récemment rouverte au public après son terrible incendie d'avril 2019, beaucoup ne sont pas encore au courant de la mort de François. D'autres apprennent la mort du pape sur leur smartphone.

Croyants ou non, ils se disent "tristes et choqués", à l'instar de Patricia, qui ne souhaite pas donner son nom de famille, compatriote argentine de Jorge Mario Bergoglio.

Fichier vidéo "Il représentait la paix", affirme Martin, un jeune Français de 15 ans. "Il était un exemple à suivre", rend hommage Thomas Presley, Américain venu de Caroline du Nord.

"Ca va être dur de travailler aujourd'hui!" affirme Renato Bustamente, guide colombien, qui soupire: "ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un pape latino-américain, qui parle espagnol". Très ému, ce catholique ne parvient à retenir ses larmes en évoquant un homme qui "a fait beaucoup pour intégrer tout le monde a l'Eglise, les pauvres, les discriminés".

"Ca me touche, il avait proposé des choses intéressantes. J'espère que ce sera suivi et qu'on gardera certaines valeurs. Je l'ai trouvé moderne parce qu'il a parlé à tout le monde", témoigne Guillaume Georget, chef d'entreprise.

Johanne Turgeon, Canadienne aux cheveux blancs, se dit "triste" et estime "difficile de trouver quelqu'un d'autre aussi humain".

Messes et veillée

A 11H00 précises, les cloches de la cathédrale sonnent 88 coups en hommage au pape décédé à l'âge de 88 ans. La série est conclue par une grande volée sous un ciel d'épais nuages gris.

"Je demande aux curés de Paris de faire sonner à 12h les cloches des églises paroissiales de tout notre diocèse", a affirmé dans un communiqué l'archevêque de Paris Laurent Ulrich, en rendant hommage à un pape "aussi libre dans sa parole que dans ses décisions".

Des personnes rassemblées dans la cathédrale Notre-Dame de Paris qui rend hommage au pape François, le 21 avril 2025 AFP

A l'intérieur de l'édifice religieux emblématique de Paris, un grand portrait de François trône déjà à côté du cierge pascal allumé samedi soir pendant la vigie. Une messe à l'intention du pape a commencé à midi.

"Aujourd'hui cette action de grâce prend un caractère particulier", lance l'abbé Bertrand Dufour, chapelain de la cathédrale, en rappelant l'"espérance prônée par le pape François qui a fait le thème du jubilé", une célébration ayant lieu tous les 25 ans dans l'Eglise catholique.

Une autre messe est prévue à 18H00 en présence d'officiels. A ce titre, la cathédrale sera fermée dès 16H00. Vers 19H00 lundi, un chapelet, série de prières, sera dit à Notre-Dame puis à 20H00 une veillée sera organisée sans durée fixée.

La messe de 8H30 mardi sera également dite à l'intention du souverain pontife.

La mort de François, survenue au lendemain du dimanche de Pâques qui marque pour les catholiques la résurrection de Jésus, prend une résonance particulière pour les fidèles sur le parvis.

"Je regardais encore hier la messe qui aurait dû être dite par le pape. Il n'avait pas l'air en grande forme!", commente Myriam Dupuis, guide conférencière.

"Il a essayé de faire avancer certaines choses au niveau de l'Eglise, c'est plus difficile qu'on ne le pense. Il y avait une tentative d'évolution pour aller vers un monde plus moderne" mais "on ne sait pas ce qui va se passer, il va y avoir une lutte pour le pouvoir...", pronostique-t-elle avant d'ajouter: "Ca se passe un jour de Pâques, c'est peut-être un message divin !"

Franck Sauvaget-Sidon écoute les 88 coups de cloches. "La fête de Pâques c'est la résurrection, il a tenu péniblement jusqu'à cette date. (...) Il savait ses jours comptés, pour lui la pression est retombée" après le dimanche de Pâques, observe le Mayennais.