Mort d'un adolescent à Viry-Châtillon: cinq personnes déférées en vue d'une mise en examen

Les cinq personnes en garde à vue dans l'enquête sur la mort d'un adolescent de 15 ans passé à tabac jeudi à Viry-Châtillon (Essonne), qui a suscité une vive émotion jusqu'au sommet de l'Etat, ont été déférées dimanche au tribunal d'Evry en vue d'une mise en examen.

Jeudi soir, près du collège des Sablons où il était scolarisé en classe de troisième, Shemseddine, 15 ans, a été passé à tabac par un groupe d'individus masqués et gantés.

Pris en charge par les urgences et hospitalisé à l'hôpital Necker à Paris, le jeune homme est mort vendredi en fin d'après-midi des suites de ses blessures.

Dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet d'Evry pour assassinat et violences en réunion aux abords d'un établissement scolaire, cinq personnes - un majeur de 20 ans et quatre mineurs dont une adolescente de 15 ans - ont été interpellées et placées en garde à vue vendredi.

Fichier vidéo Elles ont été déférées dimanche "à 16 heures au tribunal judiciaire d'Evry en vue d'une ouverture d’information judiciaire", a annoncé le procureur de la République d'Evry, Grégoire Dulin, dans un bref message à la presse.

Le rôle respectif de chacun des jeunes placés en garde à vue n'a pas été précisé, pas plus que les raisons pour lesquelles Shemseddine a été violemment frappé.

"Mon client est un mineur qui a reconnu avoir porté des coups", a déclaré à l'AFP Me Jacques Bourdais. "Il est venu me voir, il s'est rendu de lui-même, j'ai accompagné le gamin de mon cabinet au commissariat", a-t-il poursuivi.

Quartier en deuil

A Viry-Châtillon, une ville réputée calme située à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris, l'émotion était encore vive dimanche après-midi.

La Maison des jeunes et de la culture (MJC) la plus proche du collège des Sablons a ouvert exceptionnellement ses portes dimanche pour accueillir quelques familles du quartier venues parler au personnel, a constaté un journaliste de l'AFP.

Un message déposé devant le collège des Sablons à Viry-Châtillon, en Essonne, en hommage à l'adolescent mort après avoir été passé à tabac, le 7 avril 2024 AFP

"C'est tout un quartier qui porte le deuil. C'est difficile, il y en a qu'on a connus depuis le collège ou tout petit. On ne sait pas encore comment on va gérer ça nous mêmes", a déclaré à l'AFP Fabienne Seban, une membre de l'association Emergence dont les éducateurs travaillent dans la ville depuis plus de vingt ans.

"Il y a beaucoup d'émotion qui passe dans l'esprit des gens. Le plus important, c'est de montrer notre soutien à la famille", a souligné pour sa part le maire centriste de la ville, Jean-Marie Vilain.

"Le hasard du calendrier fait qu'on est en pleines vacances scolaires. Le collège est donc fermé. C’était important qu’il y ait un lieu pour les collégiens, les professeurs mais aussi les habitants du quartier", a ajouté l'édile.

Des fleurs déposées devant le collège des Sablons à Viry-Châtillon, en Essonne, en hommage à l'adolescent mort après avoir été passé à tabac, le 7 avril 2024 AFP

Une collecte en ligne a été ouverte sur la page Facebook de la mairie pour venir en aide à la famille du jeune homme.

Le décès, quatre jours après une autre agression violente qui a visé une collégienne à Montpellier, a provoqué l'émoi dans le pays.

"Nous serons intraitables contre toute forme de violence", il "faut protéger l'école de ça", a déclaré le président Emmanuel Macron, lors de la visite d'un établissement scolaire à Paris.

"La nation toute entière est endeuillée", a écrit la ministre de l'Education Nicole Belloubet sur X vendredi, qui s'est rendue dans le collège de la victime.