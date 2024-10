Moscou revendique une nouvelle avancée dans la région ukrainienne de Donetsk

Le ministère russe de la Défense a revendiqué dimanche la conquête d'un village de l'est de l'Ukraine, tout près de la ville industrielle de Kourakhové, dont les forces de Moscou sont désormais aux portes.

Les soldats russes ont pris le village d'Izmaïlivka, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Cette localité, très peu peuplée avant même le conflit, est située à environ huit kilomètres au nord de Kourakhové.

Cette cité industrielle semble en voie d'être conquise par les troupes de Moscou, qui s'en sont rapprochées ces dernières semaines, poussant nombre de ses habitants à fuir.

A une dizaine de kilomètres au nord d'Izmaïlivka se trouve Selydové, une autre ville dont les soldats russes semblent proches de s'emparer. Ils ont déjà pénétré dans cette localité, selon des observateurs.

Fichier vidéo

Encore plus au nord, la grande ville de Pokrovsk, important nœud logistique des troupes ukrainiennes, est elle aussi menacée.

La cité, encore considérée relativement sûre il y a quelques mois, voit les soldats russes se rapprocher et l'intensité des frappes se renforcer. Les troupes de Moscou sont désormais à environ huit kilomètres.

Les forces ukrainiennes sont à la peine dans l'est du pays, face à des soldats russes plus nombreux et mieux armés.

Kiev espérait détourner les troupes de Moscou de son territoire en lançant une offensive surprise dans la région russe de Koursk début août. Mais cette stratégie n'a pour l'heure pas fonctionné.

Drones

Le ministère russe de la Défense a par ailleurs annoncé avoir abattu 109 drones ukrainiens pendant la journée de dimanche au-dessus de son territoire.

Dans le détail, 45 ont été interceptés dans la région frontalière de Briansk, 26 dans le secteur de la ville frontalière de Belgorod, 18 dans la région de Tambov, a précisé le ministère dans un communiqué sur Telegram.

Les autres ont été abattus notamment dans les régions d'Oryol, de Lipetsk et de Voronej.

Dans cette dernière, un homme a été légèrement blessé par la chute d'un drone qui a pris feu sur un site industriel, selon le gouverneur Alexandre Goussev.

Cinq drones ont été interceptés dans la région de Koursk, où les troupes ukrainiennes mènent une offensive terrestre depuis août. Elles y contrôlent quelques centaines de kilomètres carrés de territoire russe.

Les autorités d'occupation dans l'est de l'Ukraine ont par ailleurs annoncé qu'une frappe ukrainienne sur un bus avait blessé trois personnes à Gorlivka, dans la région de Donetsk.

La Russie annonce quasi quotidiennement avoir détruit des drones ukrainiens lancés contre son territoire, mais en nombre en général inférieur.

Kiev dit mener ces frappes, qui visent souvent des sites énergétiques, en réponse aux bombardements russes sur son territoire.

L'Ukraine réclame aussi l'autorisation de frapper des cibles en profondeur sur le territoire russe avec les missiles livrés par les Occidentaux.

Le président russe Vladimir Poutine a espéré que l'Occident avait "entendu" ses mises en garde contre un éventuel feu vert donné à Kiev, dans un entretien diffusé dimanche sur Telegram par un journaliste du pool présidentiel russe.

En septembre, le dirigeant russe avait prévenu que si les Occidentaux autorisaient l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles à plus longue portée, cela signifierait que "les pays de l'Otan sont en guerre contre la Russie".